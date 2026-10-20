UNA RUPTURA SALPICADA POR LOS RUMORES
Fran Rivera guarda total discreción ante la inesperada ruptura de su hija Tana con el torero Roca Rey
Fran Rivera se ha mostrado discreto ante la prensa cuando le han preguntado por la ruptura de su hija Tana con el torero Roca Rey.
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El pasado 14 de octubre salía a la luz una ruptura completamente inesperada: Tana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera, y quien hasta ese momento era su novio, el torero Roca Rey, habían decidido poner fin a su relación.
Tras conocerse la noticia, las informaciones no han dejado de sucederse. Incluso se especula con la posibilidad de que el torero ya estuviera conociendo a otra mujer.
Pero, a pesar de los numerosos rumores, ni Tana ni Roca Rey han querido pronunciarse sobre su ruptura. Hace unos días, la nieta de la duquesa de Alba fue grabada en Madrid por la prensa. Aunque se mostró muy discreta y aseguró que no iba a hablar sobre la posible ruptura, Tana sí confirmó que se encontraba bien.
Quien también ha querido mantenerse al margen ha sido su padre, Fran Rivera. Este fin de semana, el exdiestro fue grabado por Europa Press en las calles de Sevilla y aseguró que no iba a pronunciarse sobre el tema.
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El pasado fin de semana fue importante para Tana: la joven celebró su 27 cumpleaños en un momento en el que se ha convertido en el epicentro de las portadas del corazón.
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