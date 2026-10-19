Cáncer de mama: cambios a detectar en la autoexploración del pecho y la importancia de la detección precoz

Durante años hemos escuchado que todas las mujeres deberían autoexplorarse el pecho cada mes para detectar cuanto antes un cáncer de mama. Sin embargo, la autoexploración mamaria no ha demostrado reducir la mortalidad por cáncer de mama.

¿Significa esto que no debemos tocarnos el pecho a partir de ahora? La respuesta es no y veamos por qué.

Detección precoz para reducir la mortalidad por cáncer de mama

Detectarlo pronto sí importa. El cáncer de mama es uno de los tumores más frecuentes en las mujeres, pero su pronóstico ha mejorado enormemente durante las últimas décadas. Y uno de los factores que más influye es la detección precoz.

Cuando el cáncer de mama se detecta en estadios iniciales, las posibilidades de supervivencia son muy elevadas, siendo en estadios iniciales en los primeros 5 años cerca del 98%. Por eso, más que obsesionarnos con hacer correctamente una autoexploración cada mes, debemos centrarnos en aquellas estrategias que realmente pueden ayudarnos a detectar la enfermedad de forma temprana.

Mujer haciéndose una mamografía | Magnific

El papel de la mamografía

Una de las principales herramientas de detección precoz es la mamografía dentro de los programas de cribado poblacional. Estos programas estudian a la población general asintomática con el objetivo de detectar posibles tumores antes de que sean palpables o produzcan cambios visibles.

Por eso, es importante acudir cuando recibimos la invitación correspondiente y no retrasar estas revisiones pensando que, como no hemos notado ningún bulto, no existe ningún problema.

Cambios en el pecho que debemos observar

Que la autoexploración mensual estructurada no haya demostrado reducir la mortalidad no significa que debamos ignorar nuestro pecho. De hecho, conocer cómo son habitualmente nuestras mamas puede ayudarnos a identificar cambios nuevos.

Algunos signos que merece la pena valorar son:

Un bulto nuevo

Una retracción del pezón

Cambios persistentes en la piel

Secreción sanguinolenta por el pezón

Una modificación mantenida en la forma o el aspecto de una mama

La mayoría de estos cambios no significan necesariamente que sea algo grave, pero sí justifican una valoración médica.

Mujer haciendo una autoexploración del pecho | Magnific

No todas las mujeres tienen el mismo riesgo

Existe además otro punto fundamental: el seguimiento no debe ser exactamente igual para todas las mujeres. Quienes tienen determinados antecedentes familiares, mutaciones genéticas conocidas o un riesgo elevado de cáncer de mama es probable que necesiten controles diferentes.

En estos casos, el seguimiento debe individualizarse junto con el equipo médico. Por eso, este Día Mundial contra el Cáncer de Mama, quizá el mensaje más importante no sea aprender a explorarnos mejor. Es entender que detectar el cáncer de mama precozmente implica varias cosas: participar en los programas de cribado, conocer nuestro cuerpo, no ignorar cambios nuevos y consultar cuando algo nos preocupa.