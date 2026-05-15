El truco viral de moda que transforma dos camisetas básicas en el top más original del verano

En plena temporada de looks veraniegos, tops imposibles y tendencias virales, la creadora de contenido Mireia Lamana ha compartido el hack definitivo para renovar el armario sin gastar dinero.

Su propuesta es tan sencilla como ingeniosa: transformar dos camisetas básicas de tirantes en un top completamente nuevo utilizando únicamente un anillo o una goma de pelo. El resultado parece sacado de una marca de tendencia, pero con una diferencia importante: cuesta literalmente cero euros.

Así pues, en este artículo te contamos todo lo que necesitas para llevar a cabo este truco tan sencillo en casa, además de todos los pasos al detalle. ¡Vamos a ello!

El truco viral que reinventa básicos

En su vídeo, Mireia plantea una pregunta muy clara: "¿Qué diferencia hay entre un top viral de 20 euros y uno hecho en casa?". Y precisamente ahí está la clave del fenómeno DIY que triunfa en redes: reutilizar prendas básicas para crear piezas originales y únicas.

Para conseguirlo solo necesitas dos camisetas de tirantes, preferiblemente en colores distintos, y algún accesorio metálico, como un anillo con apertura, o incluso una goma de pelo.

Cómo transformar dos camisetas en un top nuevo

El proceso consiste en jugar con los tirantes y unirlos mediante anillos o gomas para crear nuevas formas y escotes. Mireia utiliza una camiseta blanca básica como base y añade otra azul marino encima, probando distintas combinaciones.

Una de las opciones más llamativas consiste en juntar ambos tirantes sobre un mismo hombro y sujetarlos con una goma. El resultado crea un efecto asimétrico muy favorecedor que recuerda a muchos tops de firmas de tendencia.

Mujer que se ha comprado camisetas básicas de tirantes de colores | Pexels

Otra alternativa es unir las camisetas en la parte central del pecho mediante un anillo, generando un drapeado original y mucho más sofisticado.

Un look diferente sin comprar ropa nueva

Lo que más está gustando de este hack es precisamente su versatilidad. Dependiendo de los colores, los accesorios y la forma de colocar los tirantes, puedes crear tops completamente distintos. Desde opciones minimalistas hasta versiones más festivaleras o incluso looks inspirados en la estética dosmilera que vuelve este verano.

Además, permite dar una segunda vida a camisetas básicas que normalmente utilizamos solo para looks simples o para estar en casa.

Moda viral y creatividad a coste cero

El fenómeno conecta directamente con una nueva forma de consumir moda en redes sociales: menos compras impulsivas y más creatividad. Frente a las prendas virales que aparecen constantemente en tiendas y plataformas online, este tipo de hacks DIY proponen reinterpretar lo que ya tenemos en el armario.

Y precisamente ahí está el éxito del vídeo de Mireia Lamana: demostrar que muchas veces no hace falta gastar dinero para seguir las tendencias del momento.

El top que no encontrarás en ninguna tienda

Entre todas las combinaciones, la influencer bromea diciendo que algunas versiones "no las encuentras ni en Zara". Y lo cierto es que ese es el encanto del resultado: cada persona puede crear un diseño distinto y adaptarlo completamente a su estilo.

Con solo dos camisetas básicas, un anillo y un poco de imaginación, este truco viral demuestra que el look más original del verano puede estar ya dentro de tu armario.