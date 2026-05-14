Todos los detalles sobre el look de Kate Middleton de más de 25.000 euros con el que ha llegado a Italia

Kate Middleton ha vuelto a su vida de obligaciones y labores monárquicas tras su cáncer. Y así lo ha demostrado con su primer viaje en solitario tras sus problemas de salud, en el cual ha pasado dos días en la ciudad italiana de Reggio Emilia, ayer, día 13 de mayo, y hoy.

En su llegada, que fue su primera aparición, deslumbró con un look azul cerúleo, color en tendencia para esta temporada, y con accesorios que, en conjunto, el outfit trasciende a un valor económico de más de 25.000 euros.

Así pues, en este artículo te contamos todos los detalles sobre las piezas que la princesa de Gales lució en su primer día en Italia, incluido el precio y lo que representan. ¡Vamos a ello!

Kate Middleton en su llega a Italia | Gtres

El traje y el body

Para esta aparición tan especial, Middleton quiso transmitir tranquilidad y calma, de ahí el traje en color azul, puesto que según la teoría de los colores ese tono transmite estas dos características.

El pantalón del traje, de corte recto con un sutil acampanado final, y la americana, con bolsillos y un fruncido en la espalda para aportar forma y estructura, costaron un total de 2.300 euros, un conjunto de la firma Edeline.

Para completar el look, la mujer de Guillermo de Inglaterra combinó el azul cerúleo con un body blanco, para contrastar y no sacarle el protagonismo a las piezas principales. El body, con una estética vaporosa y con el escote cruzado, tiene un valor de 135 euros.

Kate Middleton en su llega a Italia | Gtres

El bolso y los zapatos

Para los complementos, Kate no quiso abarrotar el conjunto, así que simplemente completó el look con un bolso y los zapatos, además de las sutiles joyas. El mini bolso, de color azul cielo, es de la marca Asprey London, una de las favoritas de la princesa, y tiene un precio de 4.600 euros.

Por lo que respecta a los zapatos, llevó unos de sus favoritos, con los que ya la hemos visto en otras ocasiones. Estamos hablando de los tacones de Ralph Lauren en punta y elaborados con piel de becerro, con un valor de 780 euros.

Por ahora llevamos un recuento de casi 8.000 euros, pero, ¿y los más de 15.000 euros que faltan para llegar al presupuesto final? Pues está claro que los elementos de su look más caros que lució durante su primer día en Italia fueron las joyas.

Kate Middleton en su llega a Italia | Gtres

Las joyas

Opacadas por su deslumbrante traje, la joyas pasaron a ser un segundo plano, creando poca expectación e interés entre los presentes. Pero, sin embargo, en el mundo de la moda no han pasado por alto estos detalles del look.

Como pendientes, llevó unas perlas colgadas de unos aros pequeños de oro amarillo y diamantes de Annoushka, valorados en 2.200 euros. Para el cuello, apostó por una cadena fina de oro con una perla colgante en forma de lágrima de la firma española Monica Vinader, con un precio de 180 euros.

Pero eso no es todo, porque la princesa de Gales añadió a la cadena tres charms de Asprey London seleccionados individualmente. Concretamente, escogió una bellota, una hoja de roble y una seta, sumando un precio de 16.000 euros. Así pues, el collar en conjunto cuesta más de 18.000 euros.

Kate Middleton en su llega a Italia | Gtres

Reciclaje de prendas

Eso sí, es importante destacar que no todas las prendas y complementos del look son de estreno. Y es que la princesa de Gales se suma a la tendencia que lidera la reina Letizia, la del reciclaje de prendas para distintas ocasiones.

En el caso de Kate, únicamente estrenó el traje azul y el bolso, puesto que tanto los zapatos, como el body y las joyas, ya se las habíamos visto en otros eventos de cara al público.