¿Cómo debes ponerte el pañuelo en la cabeza para que te aguante todo el día?

Los pañuelos en la cabeza han regresado oficialmente. Después de convertirse en uno de los accesorios más vistos en festivales, playas y street style, esta tendencia volvió a explotar durante Coachella, donde influencers y creadoras de contenido recuperaron el clásico headscarf de inspiración dosmilera.

El problema, como muchas saben, es que mantenerlo en su sitio durante horas no siempre es fácil. Pero ahora un truco viral promete solucionar el drama definitivo: que el pañuelo se resbale constantemente. En este artículo te lo explicamos.

Mujer con pañuelo en la cabeza | Magnific

El hack viral en redes

El influencer @mattloveshair compartió en redes sociales el método que ya muchas consideran el truco definitivo para fijar el pañuelo al cabello sin que se mueva. Según explica, solo necesitas un pañuelo cuadrado grande y cuatro clips para conseguir un resultado cómodo, seguro y perfecto incluso para bailar durante horas.

El creador define, en su Instagram, este tip como "el truco capilar más importante", asegurando que "este año no habrá más pañuelos deslizándose de tu peinado". Además, afirma que el método viral de asegurar el pañuelo con clips "cambia completamente las reglas del juego".

Cómo colocar el pañuelo correctamente

El proceso es mucho más sencillo de lo que parece. Primero debes doblar el pañuelo en forma de triángulo. Después, colocarlo frente a la cara con la punta mirando hacia abajo, en dirección a los pies. Las dos puntas laterales deben atarse detrás de la cabeza, dejando el rostro completamente cubierto momentáneamente.

Aunque pueda parecer extraño al principio, este paso es clave para lograr una mejor fijación y evitar que el pañuelo se desplace con el movimiento.

Mujer con pañuelo en la cabeza | Pexels

El secreto está en los clips

Una vez anudado el pañuelo, llega el truco viral: utilizar cuatro clips para fijarlo al cabello. Debes colocar dos clips en el lado izquierdo y dos en el derecho, asegurándote de que sujeten tanto el tejido como el pelo. Así se crea una estructura mucho más firme y resistente.

Después, solo queda coger la punta del pañuelo que cubre la cara y llevarla hacia atrás de la cabeza para descubrir el rostro. El resultado es un pañuelo perfectamente colocado, con efecto pulido y, lo más importante, sin riesgo de que se mueva durante el día.

Mujer con pañuelo en la cabeza | Pexels

El accesorio perfecto para verano

Además de práctico, este truco convierte el pañuelo en un accesorio mucho más versátil. Funciona tanto con pelo suelto como con coletas, moños bajos o trenzas, y aporta un aire effortless que encaja perfectamente con la estética festivalera y veraniega.

No es casualidad que este tipo de peinados vuelvan cada temporada: son cómodos, favorecedores y protegen el cabello del sol y la humedad. Y ahora, gracias a este sencillo hack viral, también pueden mantenerse intactos durante horas.