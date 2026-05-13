Demi Moore y Heidi Klum deslumbran en el arranque de Cannes 2026: del total denim a la alta costura

El Festival Internacional de Cine de Cannes de 2026 ha arrancado este martes con un desfile de looks de gala que nos ha dejado impresionados. Entre las celebridades que han pisado la alfombra roja, han destacado Demi Moore y Heidi Klum como las más despampanantes. Y no solo con sus vestidos de noche en la ceremonia de apertura; ambas han dejado claras las tendencias que vienen fuertes esta primavera con sus outfits de día.

Demi Moore

Demi Moore, que este año forma parte del jurado del certamen, llegó a la Costa Azul luciendo una de las grandes apuestas de esta primavera: los pantalones bombachos. Los eligió en color negro y los combinó con otra prenda estrella del entretiempo, la cazadora bomber. Completó el conjunto con una camiseta básica blanca, tacones y un bolso Boston Borsetto de inspiración vintage; todo firmado por Gucci.

Demi Moore en el Festival de Cannes 2026 | Gtres

Más tarde, en el photocall del jurado, lució un original diseño blanco de Jacquemus (colección Otoño 2026) con lunares de colores en relieve y aplicaciones flotantes. El corte favorecía mucho a la actriz, con un escote palabra de honor, cintura entallada con cinturón a juego y un espectacular bajo abombado con volante. El viento de la Riviera Francesa le añadió dinamismo al conjunto, que remató con gafas blancas y zapatos de salón.

Demi Moore en el Festival de Cannes 2026 | Gtres

En la noche de apertura, Demi volvió a confiar en Jacquemus con un diseño de corte sirena lleno de lentejuelas nacaradas y cintura peplum, resaltando su figura de reloj de arena. Como broche de oro, añadió joyas de Chopard: un collar de diamantes de cinco niveles y pendientes en forma de flores.

Demi Moore en el Festival de Cannes 2026 | Gtres

Para la cena posterior, sumó una torera blanca con mangas globo para combatir el fresco de la noche.

Demi Moore en el Festival de Cannes 2026 | Gtres

Heidi Klum

Tras pasar unos días en Barcelona, Heidi Klum aterrizó en Cannes acompañada de su perro Fritz luciendo un outfit de inspiración office: vaqueros tobilleros, camisa y americana negras, mocasines de piel y el toque de color con un bolso Chanel denim. Su perrito, por supuesto, iba a la altura con una correa de Gucci.

Heidi Klum en el Festival de Cannes 2026 | Gtres

Al día siguiente, la modelo disfrutó del sol de la Costa Azul con un total look vaquero compuesto por unos jeans anchos y un chaleco largo. Ya por la noche, nos deslumbró con dos vestidos espectaculares.

Heidi Klum en el Festival de Cannes 2026 | Gtres

Para la gran gala de apertura eligió un diseño color melocotón de Elie Saab (Alta Costura Otoño/Invierno 2025). Con escote palabra de honor decorado con una flor rosa y una silueta esculpida con cadera drapeada de la que nacía una larga cola. Klum completó el look con sandalias de tacón y un peinado con raya lateral, tendencia que ya fichamos en los Premios Oscar 2026.

Heidi Klum en el Festival de Cannes 2026 | Gtres

Para el evento posterior, Heidi se enfundó en un divertido vestido dorado de estilo años veinte con flecos, ideal para cerrar la primera jornada del festival.

Heidi Klum en el Festival de Cannes 2026 | Gtres

Estamos deseando ver qué más vestidos tienen preparados para esta edición del certamen.