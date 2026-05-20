¿Qué es el láser CO2? El tratamiento de skincare imprescindible que se ha hecho Noemi Hopper para su boda

Cada vez son más las novias que preparan su piel durante meses antes de la boda con rutinas específicas y tratamientos estéticos diseñados para conseguir un efecto glow el gran día.

La creadora de contenido Noemi Hopper ha mostrado en Instagram todo su proceso de "wedding skin prep", una puesta a punto facial que incluye limpieza profunda, bioestimuladores, bótox y uno de los tratamientos más comentados del momento: el láser CO2.

En el vídeo, la influencer enseña el antes y el después de varias sesiones realizadas semanas antes de la ceremonia y asegura que nunca había tenido la piel "tan bien". Te lo contamos todo en este artículo.

Qué es el láser CO2

El tratamiento estrella del vídeo es el láser CO2, una técnica de rejuvenecimiento facial que busca renovar las capas superficiales de la piel y mejorar su textura.

Este procedimiento utiliza energía láser para generar pequeñas microlesiones controladas que estimulan la regeneración celular y la producción de colágeno. Como resultado, la piel puede verse más lisa, luminosa y uniforme tras el proceso de recuperación.

Noemi Hopper haciéndose el tratamiento de láser CO2 | Instagram

Según explica Noemi en el vídeo, uno de los efectos más visibles es la descamación de la primera capa de la piel durante los días posteriores al tratamiento, dando paso a una piel "nueva".

El láser CO2 suele utilizarse para tratar manchas, marcas de acné, poros dilatados, arrugas finas y signos de envejecimiento.

Preparación facial antes de la boda

El tratamiento láser no ha sido el único procedimiento al que se ha sometido Noemi antes de su boda. En el vídeo también muestra una limpieza facial profunda para eliminar puntos negros y preparar la piel antes de los siguientes tratamientos.

Noemi Hopper haciéndose una limpieza profunda del rostro | Instagram

Después, la influencer se somete a infiltraciones de polinucleótidos, conocidos popularmente en redes como "esperma de salmón", un tratamiento regenerador que se ha popularizado por su capacidad para mejorar la hidratación, elasticidad y luminosidad de la piel.

Noemi Hopper sometiéndose a infiltraciones de polinucleótidos | Instagram

Semanas más tarde, la creadora de contenido también recurre al bótox en distintas zonas del cuerpo y del rostro. Ella misma explica que se lo aplica en las axilas para reducir la sudoración y en la mandíbula debido al bruxismo, además de realizarse retoques estéticos en labios.

Noemi Hopper tras ponerse bótox en los labios | Instagram

Qué es el "bio filler"

Otro de los tratamientos que aparece en el vídeo es el llamado "bio filler", una técnica que utiliza componentes obtenidos de la propia sangre del paciente para mejorar ciertas zonas del rostro.

Este procedimiento busca estimular la regeneración natural y mejorar pequeñas arrugas o pérdidas de volumen utilizando materiales biocompatibles generados a partir del propio organismo.

Noemi Hopper haciéndose el "bio filler" | Instagram

Aunque muchas clínicas lo presentan como una alternativa más natural a otros rellenos, los especialistas recuerdan que cualquier tratamiento estético debe realizarse siempre bajo supervisión médica y tras una valoración personalizada.

El auge del "wedding skin prep"

La rutina facial previa a las bodas se ha convertido en una auténtica tendencia en redes sociales. Vemos a muchas novias compartiendo tratamientos, rutinas de skincare y procedimientos estéticos realizados semanas o meses antes del enlace.

Eso sí, recomiendan planificar este tipo de tratamientos con suficiente antelación, especialmente en el caso de técnicas más intensas como el láser CO2, ya que la piel necesita un periodo de recuperación antes de mostrar el resultado final.

Además, hay que recordar la importancia de acudir siempre a profesionales cualificados y evitar probar tratamientos agresivos por primera vez pocos días antes de un evento importante.

Mientras tanto, el vídeo de Noemi sigue acumulando visualizaciones entre quienes buscan inspiración beauty de cara a bodas, eventos o simplemente para mejorar el aspecto de la piel.