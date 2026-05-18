Estos son los accesorios que van a dominar esta temporada según TikTok: gafas, brazaletes y pañuelos

Durante años los accesorios fueron el toque final del look. Ese detalle que completaba un estilismo sin convertirse en protagonista. Pero eso ha cambiado. Según explica la creadora de contenido @mariamcerezo en uno de sus vídeos virales de TikTok, esta temporada la joyería y los complementos ya no son un extra, son el look completo.

Y las tendencias lo confirman. Desde el lujo hasta el fast fashion, todas las marcas están apostando por accesorios mucho más llamativos, exagerados y con personalidad. En este artículo te contamos todas las piezas que serán clave este verano.

La era del "más es más" ya está aquí

Si algo define las tendencias de accesorios de este año es la ausencia total de minimalismo. María lo resume perfectamente: "Este año póntelo todo". Y sí, eso incluye mezclar oro y plata sin miedo, combinar distintos estilos y apostar por piezas XL.

Las reglas clásicas desaparecen para dar paso a una estética más libre y experimental, donde las joyas se convierten en el centro absoluto del estilismo.

Joyas | Magnific

Pulseras y brazaletes chunky

Entre todas las tendencias, hay una que destaca especialmente: las pulseras grandes y los brazaletes oversize. Cuanto más voluminosos, mejor. En plata, dorado, resina o acabados transparentes, estas piezas aportan un efecto sofisticado pero muy noventero al mismo tiempo.

La idea es acumular, mezclar texturas y jugar con el impacto visual. Ya no se busca discreción, sino accesorios capaces de transformar incluso el look más básico.

Mujer con brazaletes | Pexels

Las gafas XXL vuelven con fuerza

Otra de las grandes protagonistas son las gafas de sol enormes. Pero grandes de verdad. Las monturas XXL regresan inspiradas en la estética dosmilera y en el glamour retro de los años setenta.

Además, esta temporada destacan especialmente los cristales claros o ligeramente tintados, que aportan un efecto mucho más ligero y moderno. El objetivo es fácil: convertir las gafas en una pieza clave del outfit y no solo en un accesorio funcional.

Mujer con gafas XXL | Pexels

El regreso inesperado de los broches

Pocas personas imaginaban que los broches volverían a estar de moda en 2026, pero TikTok ya los ha recuperado oficialmente. Según explica María, funcionan perfecto para transformar prendas básicas y darles un giro mucho más personal.

Se llevan sobre americanas, camisetas, vestidos o incluso en cinturones y bolsos. El efecto recuerda a la estética vintage y aporta un punto sofisticado sin necesidad de cambiar completamente el look.

Broche | Pexels

Riñoneras, pañuelos y crochet

Las tendencias utility evolucionan este verano hacia cinturones con riñoneras integradas, mucho más minimalistas y elegantes que las versiones deportivas de hace unos años. La idea es que parezcan parte natural del cinturón y no un accesorio separado.

En cuanto a accesorios para la cabeza, los pañuelos siguen dominando, especialmente los modelos de encaje, que aportan un aire romántico y boho. También regresan los pillbox hats y los casquetes de crochet, confirmando que la estética artesanal y vintage seguirá marcando la temporada.

Mujer con un pañuelo en la cabeza | Pexels

Los bolsos saco

Aunque la creadora de contenido deja claro que "el tema bolsos merece otro vídeo", sí adelanta cuál será el modelo estrella: los drawstring bags o bolsos tipo saco. Cómodos, relajados y con efecto effortless, encajan perfectamente con la estética boho chic que vuelve este verano.

Porque si algo queda claro después de analizar todas estas tendencias, es que esta temporada los accesorios ya no acompañan el look, sino que directamente lo construyen.