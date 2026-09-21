Llega el otoño: estos son los colores que serán tendencia en los looks de esta temporada

Falta muy poco para decir adiós al verano y dar la bienvenida al otoño. El calor irá disminuyendo, así que dentro de unos días tocará hacer el cambio de armario y guardar hasta el año siguiente los bañadores, las bermudas y las blusas de lino para dar paso a los jerséis, los pantalones largos y las chaquetas.

Al igual que el paisaje, la paleta de colores de la ropa también se adaptará a la nueva estación. De los tonos más vivos pasaremos a los más cálidos como los tierra, los marrones y los ocres característicos de esta época del año. Ahora bien, ¿cuáles serán exactamente los colores que serán tendencia en el otoño de 2026? Matilde Cano, diseñadora de vestidos de fiesta, ha hecho su propia selección y estos son sus favoritos.

Berenjena y púrpura

Conjunto total look de color púrpura | Magnific

Estos dos tonos de morado son una de las apuestas de la temporada para sustituir al tradicional y elegante negro, según Matilde, porque "aportan intensidad", añaden personalidad y sofisticación a la sobriedad y le dan un punto profundo y misterioso al estilismo.

A medio camino entre el morado, el ciruela y los matices rojos, conservan la versatilidad de los tonos oscuros y son una muy buena opción para aquellas que quieren salir del negro sin arriesgar demasiado. Se pueden llevar en un total look o combinarlos con beige o gris.

Marrón chocolate

Vestido color marrón chocolate | Pexels

Desde hace ya un tiempo, este color figura entre las tendencias, así que todo apunta a que seguirá entre los preferidos del otoño. La diseñadora lo define como "una alternativa cálida y sofisticada" y funciona como un comodín de armario al ser tan fácil de llevar como el negro.

Aporta una imagen algo más relajada sin perder elegancia y combina perfectamente con tonos crema, beige o blanco roto. Asimismo, es posible llevarlo con prendas de color burdeos, verde oscuro o berenjena.

Burdeos y borgoña

Vestido color burdeos | Magnific

Como no podía ser de otra manera, no podían faltar estos clásicos, el burdeos y el borgoña, que dan al look un toque de sofisticación, intensidad y elegancia sin resultar demasiado llamativos. Para Matilde, son "una apuesta especialmente favorecedora".

El burdeos funciona muy bien en prendas como vestidos, americanas o pantalones de vestir, así como en complementos como bolsos o zapatos para dar contraste a conjuntos de colores neutros. Por su parte, al borgoña se le puede dar un aire más relajado con outfits informales -combinándolo, por ejemplo, con unos pantalones vaqueros- y queda bien junto al negro o al gris.

Verde wasabi y verde bosque

Vestido color verde wasabi | Magnific

Más allá de los tonos marrones y anaranjados, que remiten a la gama cromática de las hojas, la tierra y los paisajes otoñales, hay el verde wasabi y el bosque, inspirados también en la naturaleza. Estos dos colores son, para Matilde, "perfectos para quienes buscan aportar un toque diferente al look".

Por un lado, el bosque es ideal para aquellas que quieren innovar, pero sin pasarse, mientras que el wasabi es un verde con más luminosidad y personalidad. Son colores algo diferentes a los citados hasta ahora, pero fáciles de combinar.