Isabel Preysler, después de que su consuegra, Carolina Molas, se haya convertido en abuela: "Bienvenida al club"

Después de un verano marcado por la discreción en el que, disfrutando de su familia y especialmente de su faceta de abuela de los cuatro pequeños de Ana Boyer y Fernando Verdasco, apenas se ha dejado ver públicamente, Isabel Preysler ha reaparecido por todo lo alto en el desfile de Redondo Brand en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. Una de las citas más especiales de la Semana de la Moda de la capital española que tampoco se han querido perder otras vips de la talla de Susanna Griso, Pilar Rubio, Gara Arias, Laura Matamoros, Rosanna Zanetti, Marta Pombo o Juana Acosta, y en la que la reina de corazones ha deslumbrado con un espectacular diseño rojo de manga larga cuajado de pedrería de la firma liderada por Jorge Redondo.

Isabel Preysler, en la MBFWM | Gtres

Una reaparición que coincide con el regreso a España de su hijo Julio José Iglesias -con motivo de la gira que hará por diferentes puntos de nuestro país con un espectáculo con el que rinde homenaje a su padre interpretando las canciones más emblemáticas de Julio Iglesias-, y en la que como no podía ser de otra manera ha acaparado todos los flashes y ha eclipsado al resto de asistentes mientras no perdía detalle del desfile en uno de los lugares más destacados del front row, en el que se la vio conversar de lo más cómplice con Susanna Griso, la presentadora de Espejo público, y con Pilar Rubio.

Isabel Preysler y Pilar Rubio | Gtres

"El verano muy bien, tranquilo y familiar. Todo muy bien, con mis nietos, que están divinos, divinos. Están estupendamente, gracias" ha revelado con una gran sonrisa, confesando que está encantada de tener a su hijo Julio -al que ve menos de lo que le gustaría porque reside en Miami- de nuevo en casa con ella. "Hoy apoyando a Jorge, no podía faltar. Este diseño es suyo, ningún mérito mío, todo de Jorge" ha expresado con humildad cuando la prensa ha aplaudido su elegancia en su vuelta a la vida pública coincidiendo con la MBFW Madrid.

Isabel Preysler, en el desfile de Redondo Brand | Gtres

Hace unos días la cuñada de Tamara Falcó, Alejandra Onieva, daba la bienvenida a su primer hijo en común con el actor estadounidense Jesse Williams y, como ha afirmado, espera conocerle porque "le traerá aquí". "Mi consuegra -Carolina Molas, madre de Íñigo Onieva- está, vamos, le he dicho bienvenida al club. Está feliz. Ser abuela es maravilloso. Es lo mejor que te puede pasar" ha reconocido emocionada.

Alejandra Onieva y Jessie Williams | CORDON

"Todo bien, todo correcto" ha añadido cuando le han preguntado cómo se encuentra, confesando que está muy agradecida porque "noto el cariño de la gente" y que en estos momentos -la última relación que se le conoce fue con Mario Vargas Llosa, con el que rompió a finales de 2022 y que falleció el 13 de abril de 2025- no se plantea volver a enamorarse porque "estoy muy bien como estoy. Muy bien".