Vestidos que hemos visto en alfombras rojas perfectos para una boda: negros, de colores y de novia

La temporada de bodas está en pleno auge, y es que la temporada de primavera es la perfecta para este tipo de eventos: los días son más largos, hace más buen tiempo y una mejor temperatura.

Con ello está la famosa búsqueda de vestido, tanto para la novia como para las invitadas, un momento muy dulce que, a su vez, se vive con un poco de estrés, pensando en qué llevar, qué favorece más…

Así pues, en este artículo te traemos algunos vestidos de inspiración que hemos visto a lo largo de la historia de las alfombras rojas. Piezas que han llevado numerosas famosas que pueden servirte de idea para tu próximo evento, tanto si eres invitada como si eres la novia. ¡Vamos a ello!

Patricia López | Gtres

Vestidos rojos

Un clásico para cualquier evento es recurrir al rojo pasión, un color que evoca alegría y personalidad. El primer ejemplo de inspiración es el vestido que lució Minnie Driver en la fiesta Vanity Fair de los Premios Oscar, una pieza en palabra de honor con fruncido en la parte superior y una tela que caía desde el pecho y le daba movimiento al vestido.

Minnie Driver | Gtres

La segunda alternativa la llevó Claudia Jiménez, hija de Raquel Revuelta, en los premios Elle Women. A diferencia del primero, el tono es más burdeos y la caída empieza a la altura de la cintura, no es tan apretado como el primero, aunque también es escote palabra de honor.

Claudia Jiménez | Gtres

Vestidos azules

El primer vestido azul que nos puede servir de fuente de inspiración lo lució la actriz Ana Torrent. Se trata de una pieza sin mangas y cuello semi alto, que le aporta un toque señorial y arreglado. La falda tiene una capa de tul que le aporta contraste y textura, además de un acabado en globo.

Ana Torrent | Gtres

El segundo vestido del que hablaremos lo llevó Kendall Jenner en las fiesta Vanity Fair de los Premios Oscar. Se trata de un azul mucho más claro, un vestido más ceñido y de tirantes. Esta pieza cuenta con pedrería que le da mucha personalidad y aporta elegancia, una opción muy interesante para vestidos de invitada.

Kendall Jenner | Gtres

Vestidos verdes

Otro color protagonista en las bodas es el verde, uno de los colores más característicos de la primavera que favorecen a muchas. La primera idea la lució Meg Ryan, un vestido sin mangas, con escote de barco, ajustado y de satén. A la altura de medio muslo, nace la falda con pliegues y una pequeña cola.

Meg Ryan | Gtres

La actriz Elle Fanning lució un vestido verde icónico. Con la parte del pecho ajustada y entrelazada y una falda larga con pliegues que le aportó el toque final ideal. La pieza cuenta con dos tirantes finos en forma de trenza.

Elle Fanning | Gtres

Vestidos rosas

Otro gran éxito son los vestidos en color rosado, un tono muy primaveral que vemos en todos lados. Zoe Saldana, actriz y bailarina, fue la protagonista de un vestidazo pastel sin mangas y con la parte de arriba holgada. Lo que es la falda, aunque es estrecha por la parte de la cadera, es recta.

Zoe Saldana | Gtres

La segunda inspiración rosa lo lució la periodista Reshmin Choedhury. Un vestido fucsia entallado con cuello asimétrico. Lo más destacable de esta pieza es que cuenta con dos volantes grandes en los laterales de satén, que aportan volumen, movimiento y textura.

Reshmin Choedhury | Gtres

Vestidos amarillos

Los vestidos en amarillo son una tendencia muy latente en este momento, pero no son para todas las bodas, ya que se asemeja mucho al blanco depende del tono elegido. El primer vestido lo llevó Abby Elliott, caracterizado por un torso ajustado en palabra de honor y una falda voluminosa con una abertura lateral por donde se aprecia la pierna.

Abby Elliot | Gtres

El segundo vestido lo lució Lauren Santo Domingo en la fiesta de Vanity Fair de los Premios Oscar. Una pieza de satén con cuello recto y tirantes muy finos, caracterizado por los bordados florales en todo el traje. Una alternativa atrevida, con personalidad y muy novedosa para ser la invitada estrella de cualquier boda.

Lauren Santo Domingo | Gtres

Vestidos negros con color

Aterrizando en los clásicos, no hay boda en la que alguien no lleve un vestido negro, un fondo de armario muy elegante que a todas convence. La inspiración que os proponemos son vestidos negros con un toque de color, que acompañan al sentimiento primaveral del momento.

El primer vestido es el de Lucía de la Fuente, un corsé negro en palabra de honor que le llega hasta el inicio del muslo. De ahí, nace una falda roja con pliegues que aporta ese toque de color tan llamativo y original.

Lucía de la Fuente | Gtres

La segunda pieza negra protagonista la llevó Paula Vázquez. Un vestido sencillo midi en el que destacaban unos volantes a la altura de la cadera en forma de tutú y en color amarillo. Un contraste muy llamativo y, a su vez, sencillo.

Paula Vázquez | Gtres

Vestidos de novia

Además de vestidos que podrían servir de invitada, en las alfombras rojas también se han visto algunos que podrían ser de novia. Penélope Cruz para los Premios Oscar 2026 lució un vestido fruncido por el torso y con volantes en la parte de la falda. También contaba con pedrería y una capa que le da movimiento a la pieza.

Penélope Cruz | Gtres

Belén Rueda, para los Premios Goya 2026, lució un vestido blanco sencillo con escote en pico. Lo más destacable fue la capa blanca que llevó por encima, con detalles en pedrería en los puños de la manga.

Belén Rueda | Gtres

La última inspiración nupcial es de Zendaya, con un vestido ajustado, en palabra de honor con mangas en tul y fruncido en la cintura. Una opción para aquellas novias que les guste marcar silueta e ir muy elegantes para su gran día.

Zendaya | Gtres

Con todos estos vestidos que se han visto a lo largo de la historia de las alfombras rojas, seguro que encuentras inspiración para tu próximo evento: coloridos, pasteles, tirantes, palabra de honor, ajustados, con volumen… Un gran abanico de opciones para que encuentres el tipo de traje ideal para la boda que se viene.