Blanca Romero y Lucía Rivera, madre e hija se cruzan sobre la pasarela en la MBFWM

Blanca Romero y Lucía Rivera han vuelto a compartir pasarela. Madre e hija han sido dos de las grandes protagonistas del desfile de Simorra, celebrado este lunes en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, para presentar la nueva colección de la firma barcelonesa.

La imagen de ambas cruzándose sobre la pasarela, instalada en el espectacular invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela, no ha pasado desapercibida para nadie. Blanca Romero, uno de los rostros más reconocidos de la moda y la interpretación en nuestro país, y su hija Lucía Rivera, que ha seguido sus pasos con éxito en el modelaje, han dejado una de las grandes sorpresas de la jornada.

Blanca Romero y Lucía Rivera en el desfile de Simorra de la MBFWM | Gtres

Madre e hija desfilando juntas

Lucía desfiló con aplomo y seriedad, demostrando una vez más su experiencia en el sector y su proyección internacional. Por su parte, Blanca lo hizo con la soltura de una veterana, regalando al público alguna que otra sonrisa de complicidad. Una demostración de cómo la pasión por las pasarelas ha pasado de madre a hija, cada una adaptándola a su propio estilo natural.

De hecho, la firma quiso contar con ellas precisamente para visibilizar ese vínculo entre generaciones. No es, sin embargo, la primera vez que las vemos juntas en un show: la primera ocasión tuvo lugar en abril de 2018, durante la Barcelona Bridal Fashion Week, cuando ambas participaron en el desfile de Pronovias luciendo diseños de la colección In Bloom.

La nueva propuesta de Simorra

El desfile ha servido para presentar FOLD IN, la propuesta de Simorra para la primavera-verano 2027. La colección toma como punto de partida el pliegue y las infinitas posibilidades que ofrece el tejido a la hora de construir diferentes formas y volúmenes arquitectónicos.

Blanca Romero en el desfile de Simorra de la MBFWM | Gtres

A Lucía Rivera la vimos luciendo tanto una blusa como un top semitransparentes, realizados a partir de pliegues que aportaban un fuerte carácter a las prendas. Algo similar ocurría con el look de su madre, Blanca, que desfiló con un diseño en tono crudo donde la textura y los pliegues se distribuían en distintas direcciones.

Lucía Rivera en el desfile de Simorra de la MBFWM | Gtres

La emoción de Lucía Rivera

Este reencuentro sobre la pasarela ha emocionado especialmente a Lucía Rivera. La modelo ha compartido en su cuenta de Instagram un sincero mensaje en el que recuerda cómo fueron sus complicados primeros pasos en la industria y cómo siguió adelante gracias a su abuelo, fallecido recientemente.

"Hace más de 10 años pisaba por primera vez una pasarela llena de miedo", comienza el texto, donde relata que, al ver las dimensiones del escenario en los ensayos, nada estaba saliendo como esperaban su agente y ella. Asustada, llegó a plantearse abandonar y volver a casa: "Llamé a mi abuelo para contárselo. Cuatro horas después, apareció allí, sonriendo como siempre, con los ojos brillantes y su pelo canoso hacia atrás. Yo ya me sentía en casa".

Lucía recuerda las palabras que su abuelo le repetía entonces: "vamos, campeona", y cómo gracias a él encontró la confianza para salir a desfile tras desfile: "Caminaba con paso firme porque sabía que ahí estaba él y que yo estaba a salvo. Que alguien confiaba en mí muchísimo más que yo misma".

Desde entonces, imaginarse a su abuelo entre el público se convirtió en su refugio personal antes de cada show. Un recuerdo que, en un día tan importante junto a su madre, estuvo más vivo que nunca: "Estoy segura de que, emocionado, pudo vernos a su hija y a su nieta en una misma pasarela", concluía la modelo, poniendo el broche más tierno a esta jornada en la MBFWM.