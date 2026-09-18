Ainhoa Arteta se explica tras el robo que sufrió en un parking de San Sebastián

Ainhoa Arteta ha vivido un desagradable episodio tras sufrir un robo en San Sebastián. La soprano dejó su vehículo aparcado en un parking privado de pago y, al regresar a por él, se encontró con la ventanilla completamente reventada.

Ainhoa Arteta | Europa Press

"Me robaron el bolso con muchísimas cosas personales, dinero, etc.", explicaba indignada en sus redes sociales poco después del suceso. En el mismo vídeo, Arteta reflexionaba visiblemente afectada sobre la situación vivida y mostraba su disconformidad con la atención recibida por parte del dispositivo policial que acudió a su llamada.

Sus explicaciones tras el revuelo

Días más tarde, a su llegada a un evento en Sevilla, la artista quiso dar explicaciones y matizar sus palabras ante los medios: "En caliente no es agradable que a una le roben, y sobre todo en un parking privado donde cobran tantísimo dinero", declaraba para justificar el estado de alteración con el que se la veía en la publicación inicial.

La cantante también mostró su preocupación por el clima actual de inseguridad que, a su juicio, se respira en el país, lamentando que lo que le ha ocurrido a ella "parece que es la norma general" ante lo que considera una situación cada vez más habitual.

Aclaración sobre su opinión de la Ertzaintza

Aprovechando la atención de la prensa, Ainhoa Arteta también quiso recalcar que tras el incidente "se pusieron en su boca palabras que no había dicho", desmintiendo categóricamente que su intención fuera arremeter contra las fuerzas de seguridad.

"Que una agente de la Ertzaintza no fuese de lo más amable no quita que la otra sí lo fuera. Por supuestísimo, no quisiera emborronar la gran labor que hacen la Ertzaintza y toda la policía en general. Lo que siento es que no tienen todos los medios que deberían para la cantidad de delitos que estamos sufriendo y que van en aumento. Es un cuerpo al que respeto muchísimo; a todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado les doy mi máximo apoyo porque están haciendo grandes cosas", concluyó.

¿Qué dijo realmente sobre la policía?

En el primer vídeo que publicó tras el suceso, Ainhoa reconocía estar visiblemente fastidiada por la lentitud de la respuesta policial: "Lo que más me ha fastidiado ha sido llamar a la policía y que no hayan aparecido en una hora", aseguró.

La soprano también recriminó la actitud de los agentes cuando finalmente acudieron al parking: "Cuando han aparecido, venían con ínfulas". Según su relato, llegó a enfrentarse verbalmente con ellos al no parecerle adecuada la forma en la que abordaron la situación.

"Estoy pagando mis impuestos y se están saltando mis derechos a la torera. Se nos está yendo de las manos... A todos", lamentaba rota de rabia en ese momento.