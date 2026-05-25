Alba Díaz se pone un vestido de flamenca para el Rocío que diseñó su madre, Vicky Martín Berrocal, hace 14 años

Alba Díaz ha estado presente en la Aldea del Rocío disfrutando de la romería y dejando ver una vez más el estilo que siempre la caracteriza. La influencer y creadora de contenido ha apostado para la ocasión por una espectacular bata rociera color visón con estampado dorado, un diseño muy favorecedor y perfectamente elegido.

Muy sonriente y relajada, la hija de Vicky Martín Berrocal se ha dejado ver posando ante la cámara mientras mostraba su elegante vestido y disfrutaba del ambiente que se vive estos días en El Rocío. Un diseño sofisticado y muy favorecedor, perfectamente combinado con complementos clásicos y un estilismo cuidado hasta el último detalle.

Alba Díaz enseñando su vestido para el Rocío | Europa Press

Un vestido muy especial y con el que además ha rendido un especial homenaje a su madre, Vicky Martín Berrocal, ya que este vestido (como ha contado la propia Alba), fue uno de los vestidos que creó la diseñadora hace 14 años para una de sus famosas pasarelas de moda flamenca.

Una vez más, Alba Díaz ha demostrado cómo combinar tradición y elegancia en una de las fechas más especiales y esperados del año en Andalucía.