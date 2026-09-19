La fiebre por los relojes pequeños: por qué los modelos mini son el nuevo imprescindible del otoño

Los relojes pequeños se han consolidado como el accesorio estrella de este otoño-invierno. Los hemos visto conquistar el street style de las grandes capitales y acaparar miradas en las alfombras rojas más exigentes. Y no es para menos: son elegantes, cómodos y de lo más prácticos. Al abultar muy poco en la muñeca, funcionan casi como una pulsera más que, además de aportar distinción, te da la hora.

La tendencia actual dicta que, cuanto más clásico sea su diseño, mejor. Una apuesta en plena sintonía con la corriente del lujo silencioso; es la típica pieza en la que invertiría una mujer frugal chic. Eso sí, la clave está en el material: debe ser un reloj con un mínimo de calidad para generar ese efecto sofisticado al lucirlo como complemento con cualquier estilismo.

Las celebrities ya han dado el visto bueno a esta fiebre por el tamaño mini. Se lo vimos llevar a Kaia Gerber como la pieza más cuidada de su look para disfrutar del partido de Roger Federer en el US Open, e incluso a Zendaya, combinándolo a la perfección con su espectacular vestidazo para los Premios Emmy.

Kaia Gerber | Gtres

Cómo llevar la tendencia

La versatilidad es, sin duda, el gran punto fuerte de los relojes de esfera pequeña. Frente a los modelos de estética deportiva o tamaño oversize, estas piezas con aire retro encajan tan bien en un estilismo cotidiano con vaqueros y americana como en un evento de etiqueta.

Para un conjunto diario de inspiración working girl, la clave está en lucirlo sin estridencias, dejando que asome sutilmente por debajo del puño de una camisa blanca o un jersey de punto fino. Si buscas un efecto más arreglado, el truco de estilo que triunfa entre las prescriptoras de moda es el layering: combinar el reloj en la misma muñeca junto a un par de pulseras finas de oro o plata para crear un conjunto armónico donde la pieza relojera se integra como una joya más.

Trucos para elegir el reloj perfecto

A la hora de elegir el modelo ideal dentro de la estética del lujo silencioso, la silueta y los acabados son fundamentales. Las esferas geométricas, especialmente las rectangulares o de estilo carré (cuadradas), están ganando terreno a las tradicionales esferas redondas cuando se busca evocar ese aire vintage tan codiciado.

En cuanto a las correas, triunfan los eslabones finos de estilo malla milanesa o la clásica de piel, estrecha y en tonos neutros como el negro, el borgoña o el marrón chocolate. Todo ello acompañado de detalles sobrios como esferas limpias, números romanos y metales de acabado mate, evitando los adornos recargados para mantener el reloj como una compra atemporal que eleva cualquier fondo de armario.

Opciones asequibles

Si quieres darte un capricho y sumarte a la fiebre de los relojes pequeños sin descuidar tu bolsillo, hay firmas que ofrecen alternativas impecables. Una gran opción es la marca Cluse, donde puedes encontrar diseños que reúnen todos los códigos del lujo silencioso por unos 120 euros.

Otra alternativa imbatible es Casio, en cuyo catálogo destacan modelos de estética vintage y tamaño mini absolutamente ideales para el día a día por menos de 90 euros.