Anna Ferrer Padilla ya se ha casado: Así ha sido su vestido de novia

Este 19 de septiembre sobre las 18:00 horas se han dado el ¡sí, quiero! Anna Ferrer Padilla y Mario Cristóbal. En una boda que la hija de Paz Padilla ha celebrado en una finca en Cádiz, de donde la presentadora es natural.

Antes, la influencer quiso celebrar la preboda en Zahara de los Atunes, el pueblo al que tan ligadas están madre e hija. El sitio elegido fue en su chiringuito El Trompeta donde disfrutaron de una fiesta en la playa y al atardecer con todos los invitados.

Ahora, el gran secreto del enlace ya ha sido revelado en primicia por la revista ¡Hola!, el vestido de la novia. Anna se ha decantado por un look nupcial diferente y favorecedor.

Ella misma ya decía que su vestido sería "muy ella": "Es un estilo sencillo y elegante, no demasiado clásico, pero no esperéis nada muy extravagante, que no va conmigo"

La encargada del diseño ha sido Isabel Núñez de Armas, quien está detrás de la firma Inuñez, y así ha descrito la pieza: " Un vestido de líneas asimétricas, realizado combinando muselina de seda bambula y crêpe de chine de seda en acabado bambula. Tiene un cuerpo de talle a la cadera trabajado con juego de texturas: drapeado a mano, pespunteados y deshilados",

Anna llevó un velo de organza cristal de seda natural y el vestido tiene una "cola de tres pañuelos al bies en muselina de seda".

Por ahora, estos son los detalles que sabemos de la boda, aunque faltan más cosas por descubrir como el vestido de Paz Padilla, los detalles de la celebración y cómo iban los invitados.