Ideas de looks para vestir este otoño: en tendencia, elegantes y cómodas

Para muchas mujeres vestir en otoño es un poco más difícil que vestir en otras épocas del año. Y es que llega el frío, pero no durante todas las horas del día. Así que crear outfits con los que no pasar frío ni calor es un poco complicado.

Es por eso que, en este artículo, te traemos algunas ideas de looks para esta nueva temporada de otoño que seguro te van a encantar. Toma nota de las propuestas que nos presenta Elena Márquez, asesora de imagen y diseñadora de moda, conocida como @always.elen en sus redes sociales.

Primera propuesta: básica y elegante

La primera propuesta que nos ofrece Elena es básica y elegante a la vez. Se tienen que combinar tres piezas de ropa: unos tejanos largos, un top negro y una americana negra. Tres clásicos que todas tenemos en el armario.

"Esta es una combinación sencilla y práctica", escribe la asesora de imagen. "Solo debes combinar cualquier pantalón vaquero que te guste con un top, blusa o camiseta del mismo color que la americana", explica la profesional.

Por lo que hace a los zapatos, puedes combinar el look con unas botas o botines negros o bien con unas deportivas básicas.

Segunda propuesta: un poco más chic

La segunda idea es un poco más chic. Se trata de un vestido lencero. Solo con este tejido ya declaramos un estilo increíble y atrevido a la vez, que no todo el mundo se animaría a lucir.

Para otoño, es ideal combinar el vestido con una chaqueta, la que más te guste: de cuero, cárdigan, gabardina… Además, para los zapatos puedes optar por sandalias o botas, según el frío que haga.

Tercera propuesta: sencillo y sofisticado

La tercera opción de look en tendencia la hemos visto mucho también en primavera. La prenda protagonista es una blusa de estilo romántico, o sea, con alguna de estas características: mangas abombadas, lazos, botones decorativos, bordados o encajes.

El resto del outfit lo componen unos vaqueros largos y unas bailarinas en los pies, aunque de parte de abajo también puedes llevar falda. Con esta opción conseguirás un estilo femenino y parisino que seguro causará mucha sensación ahí donde vayas.

Cuarta propuesta: simple y casual

La cuarta propuesta de la diseñadora de moda es muy sencilla y casual. Seguro que tienes en tu armario estas dos prendas: un pantalón negro o tejano y una camiseta o jersey de rayas. Tan solo con esto ya tienes un outfit en tendencia para este otoño.

Y es que se trata de un look elegante y básico a la vez. Por lo que hace a los zapatos, puedes combinarlo con zapatillas, para darle un rollo más deportivo, o bien con zapatos planos como los mocasines, para aportar un toque más clásico.

Quinta propuesta: un clásico arriesgado

La última idea de outfit para lucir tendencia durante esta nueva temporada es una alternativa clásica pero algo arriesgada. Se trata de un vestido corto con unas botas altas.

Es una opción muy habitual y común en esta época del año, puesto que combina, metafóricamente, el verano del vestido con el invierno de las botas. A pesar de que esta opción sea un acierto total, quizá sea la más arriesgada en cuanto a practicidad y comodidad.

Si quieres que el vestido luzca más tendencia que nunca, los de inspiración boho y rock son los que más se van a ver. Y si los vestidos que tienes son muy veraniegos y existe la posibilidad de pasar frío, se puede añadir una cazadora vaquera o de cuero al outfit.