Zara lanza los mini shorts más polémicos del otoño

Ya han aterrizado las nuevas colecciones de otoño e invierno de todas las firmas de moda. Hemos visto de todo: prendas casuales, coloridas, más básicas, elegantes, modernas e incluso arriesgadas.

Este último ha sido el caso de Zara, quien ha lanzado un pantalón que está en el punto de mira de todos. Se trata de unos shorts vaqueros mini que, según muchos perfiles de redes sociales, parecen "bragas".

Algunas creadoras de contenido se lo han comprado y han subido vídeos probándose esta nueva prenda de Inditex, acompañado de su opinión. Este ha sido el caso de Anabel Domínguez, influencer andaluza de belleza que analiza este mini short al detalle.

Más sobre la prenda

Anabel, en el vídeo que ha compartido a través de su Instagram, se la ve con muchas ganas de probarse "la prenda más comentada de esta temporada de Zara, la más criticada", según ella misma relata.

"Toda la gente me decía: Anabel, tienes que comentarla", explica la influencer. Y así lo ha hecho. Se ha comprado el pantalón viral de Zara y ha hecho un try on para toda su comunidad, que ya supera los 200 mil seguidores.

Se trata de un pantalón muy corto, con forma de braga de tiro alto. Según la creadora de contenido andaluza, es un "tangalón". Es denim, tiene bolsillos y cuesta 29,95 euros, disponible tanto en tienda como online.

Shorts mini denim de Zara | Zara

Cómo queda

Antes de mostrar a sus seguidores cómo queda, Anabel explica que "no me lo puedo poner sin nada debajo, porque me van a censurar el vídeo". "Literalmente, tú te pones esto y tienes media cacha del culo fuera", añade con humor.

"Pero a los problemas, soluciones: he cogido unas medias transparentes negras", expresa la creadora de contenido. Así sí, Anabel se prueba los shorts y los muestra con mucho estilo a su comunidad.

A pesar de que no es una prenda de su agrado, puesto que le resulta algo incómodo que sea tan corto, afirma que "viendo como queda este pantalón, más de una se lo compra", puntualizando que "con medias, porque sin medias no te lo puede poner".

Su opinión

La influencer opina con total naturalidad y transparencia de lo que le ha parecido este nuevo lanzamiento de Zara: "Mi humilde opinión, que de humilde no tiene nada, es que solo está apto de ponerse este pantalón la gente que sean bailarines".

Además, Anabel remarca que "es un poco incómodo" ya que "son de tiro alto y aparentan un poco". Una prenda que, claramente, no es para el día a día, además que el público que más la va a lucir es muy concreto: bailarines, modelos y gente con mucho estilo.