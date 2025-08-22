Las zapatillas que van a ser tendencia en otoño según Juan Avellaneda

Ya ha pasado el ecuador del mes de agosto, lo que significa que, en el mundo de la moda, las miradas e ideas ya van dirigidas a la temporada de este próximo otoño. Unas colecciones de ropa que llegan para sorprender, pero, sobre todo, para enamorar a todos los fashion victims.

La tentación real para este otoño son, sin ninguna duda, los zapatos. Una prenda que, año tras año, se está volviendo imprescindible en los looks. Juan Avellaneda, diseñador de moda con mucho renombre, nos comparte por TikTok, cuáles serán las tendencias más virales de calzado este próximo otoño.

Las Speedcat de Puma

Las zapatillas que llegarán a casi todos los hogares son las Speedcat, de la marca Puma. Unas bambas que estuvieron en el punto de mira cuando salieron a la venta, puesto que el diseño es muy diferente a lo que estamos acostumbrados.

Tras el gran éxito que tuvieron, la firma deportiva no ha tenido otra opción que sacar el modelo en más colores. Y, entre ellos, está el marrón, la verdadera tendencia de este próximo otoño.

Juan Avellaneda explica que es un calzado que queda bien con todo: "Queda bien con faldas, tejanos... con todo. Con un look de oficina, con una americana un poco a tono, con una camisa celeste, queda ideal".

Belén Aguilera con las Speedcat de Puma | Instagram, @belenaguilera

Además, el diseñador de moda afirma que un aspecto muy positivo de este calzado es que "sirve tanto para chico como para chica".

Si tenemos en cuenta otros tonos para este otoño, hay dos que destacan: el negro y el rosa pastel. El primero es un básico que queda bien con todo: siempre está bien tener un calzado negro en el armario. El segundo, más colorido, pero no muy intenso, también va a ser "supertendencia", afirma Juan, puesto que son "supercute".

Nike Cortez

Estas segundas bambas tienen más cuerpo y su aspecto es un poco más deportivo en comparación con las anteriores. En este caso, la tendencia seguirá siendo en color marrón, un tono más oscuro que el que presenta Puma.

"Le da un rollazo a cualquier look que alucinas", expresa Avellaneda. Y es que este modelo de zapatillas lo puedes combinar con un look más sporty, con uno para el día a día o incluso con uno un poquito más arreglado. Una opción que también es unisex.

De este modelo en marrón existen de dos materiales: de nylon o de ante. El diseñador afirma que el segundo es "superbonito". Por lo que hace a otros colores, destacan unas en un tono verde apagado, pero el experto en moda y tendencias asegura que "las marrones son las que tienes que fichar".

Adidas Samba Jane

En esta lista de recomendaciones de calzados para este próximo otoño, aún queda un hueco para las Adidas Samba Jane. Un modelo más arriesgado y que todavía no se ha visto demasiado por redes sociales. Son unas Mary Jane al estilo Adidas.

Con estas zapatillas puedes jugar con los calcetines: llevarlos o no, optar por unos coloridos o con detalles. Además, si eres más atrevida, puedes encontrar este modelo también en negro y rojo. Juan Avellaneda explica que "es una zapatilla que le da un rollo japo a cualquier look".

Así que, con estas tres tendencias de zapatos para este próximo otoño, tienes para escoger la que más te guste. Desde estilos clásicos hasta toques más atrevidos, hay algo para cada personalidad. Elige el modelo que mejor encaje con tu personalidad y marca la diferencia esta próxima temporada.