Telma Ortiz, la hermana de la reina Letizia, con traje de Mango rebajado: blazer, pantalón y chaleco por 105 euros

Telma Ortiz ha participado este lunes en la inauguración del festival Centroamérica Cuenta en Madrid. Allí, la hermana de la reina Letizia intervenía con un aplaudido discurso.

Telma Ortiz ofreciendo un discurso | Gtres

Para esta ocasión, Telma ha apostado por un estilismo que mucho nos recuerda al de su hermana, la reina Letizia. Un traje de Mango de lino azul pastel, compuesto por blazer y pantalón recto, con chaleco a juego. Un diseño perfecto para este entretiempo y que todavía está disponible en web: blazer 49,99 euros, pantalón 29,99 y chaleco 25,99.

El traje de Mango de Telma Ortiz | Gtres

Tras salir del evento, que tuvo lugar en la Casa de América, la hermana de la reina, a pesar de que nunca prefiere hacer comentarios y mantenerse lo más discreta posible respecto a su vida y su familia, Telma sí que confesó ante las cámaras de Gtres lo orgullosa que está de sus sobrinas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. En el vídeo de arriba de te dejamos las escuetas declaraciones de la hermana de la Reina.