Los zapatos que serán tendencia este otoño 2025: botas slouchy y bailarinas tabi

El otoño ya está aquí y con él llega el momento de plantearnos en qué zapatos invertiremos esta temporada. No solo hablamos de básicos para el frío, sino de piezas con mucho estilo que ya marcan tendencia en el street style. Desde las botas slouchy hasta las bailarinas tabi, sin olvidarnos del regreso de las Vans y los náuticos. Esta temporada la moda del calzado viene variada y con un denominador común: el ante, el tejido estrella que se cuela en todos los modelos.

Botas slouchy para todas

Las botas slouchy se perfilan como el calzado estrella del otoño. Su caña alta y arrugada no solo estiliza la pierna, sino que resulta ideal para chicas con gemelos anchos, ya que al ser un poco más holgada no oprime. Se llevan en tonos neutros —camel, gris, marrón— y, por supuesto, en ante, el tejido que más veremos este otoño.

Bailarinas tabi para las más atrevidas

Dentro de las tendencias más arriesgadas, las tabi se colocan en el radar. Siguiendo la estela de las bailarinas, que llevan varias temporadas en lo más alto, este calzado con puntera dividida conquista a las entendidas en moda. Aunque el diseño original de Maison Margiela tiene un precio elevado, ya existen alternativas asequibles en Shein o Ulankaque permiten sumarse a esta tendencia sin arruinarse.

Más tendencias en calzado

Aparte de las sneakerinas que veremos en todas partes, si eres más de zapatillas convencionales las retro en tono marrón mocha mousse, con modelos como las Nike Cortez o las Puma Speedcat, son la apuesta ganadora. Este color no es casual: es el Pantone del año y algunos ya lo consideran el nuevo negro. Perfectas para combinar con vaqueros, pantalones de pinza, vestidos otoñales o chándal, se consolidan como la opción más versátil de la temporada.

También veremos mucho los náuticos y mocasines. Aunque tradicionalmente los asociábamos a un perfil más adinerado, esta temporada se adaptan a todos los estilos, desde los más clásicos hasta los más urbanos. Con suela track, en charol o en acabado de ante, se convierten en el comodín perfecto: lo mismo funcionan en la oficina que en un plan de tarde con amigos.

Otra de las sorpresas de la temporada son las Vans Classic Slip. En los 2000 eran el calzado de los skaters y perfiles más modernos y ahora vuelven pisando fuerte en clave fashionista. Las que entonces eran símbolo de rebeldía juvenil hoy han sido adoptadas por las influencers con más clase de nuestro país.

El reinado del ante

Más allá de que sean botas o zapatillas, lo que marca el verdadero hilo conductor de todas estas tendencias este otoño-invierno es el ante. Ya lo hemos visto en looks de Kate Middleton o Melania Trump, y a partir de ahora, estará en todas partes, también en el calzado. Suave, elegante y con un aire retro atemporal, este material eleva cualquier outfit.