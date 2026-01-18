El sorprendente número de animales que tiene Eugenia Martínez de Irujo en casa: "Mi gran pasión"

Con motivo de San Antón, el Padre Ángel ha bendecido a todos los animales y asistentes al acto que ha tenido lugar en la Fundación El Arca de Noé, en Morata de Tajuña.

El evento ha contado con la presencia de Alejandra Botto, presidenta de la fundación, y de Eugenia Martínez de Irujo como madrina de excepción, que ha hablado con la prensa sobre el amor que siente por los animales y especialmente, por los perros.

El Padre Ángel, Alejandra Botto y Eugenia Martínez de Irujo en la Fundación El Arca de Noé | Gtres

En el acto, la hija de la Duquesa de Alba ha concienciado y promovido la adopcióny tenencia responsable de animales de compañía así el su deber que supone protegerlos y cuidarlos.

"Es mi gran pasión, los animales, y además desgraciadamente no pueden hablar y todos unidos podemos hacer muchas cosas por ellos, no solo por los abandonos, sino por el maltrato", ha comentado Eugenia, que acto seguido ha desvelado el gran número de animales que tiene en casa.

"Catorce perros, cinco gatos, cuatro cerdos, cuatro burros...", ha desvelado sin poder decir cuál es su favorito. "Es muy difícil es que les adoro a todos. Es que los animales dan todo el cariño del mundo a cambio de nada, eso no está pagado con absolutamente nada". Además, ha asegurado que "obviamente sí" se sabe el nombre de todos ellos.

Eugenia Martínez de Irujo en la Fundación El Arca de Noé | Europa Press

Sin ir más lejos, el año pasado Eugenia Martínez de Irujo adoptó a dos perros jubilados tras la muerte de su mastín.

"Creo que es importante concienciar a la gente, con todo el abandono que hay, que hay que adoptar animales, que las protectoras hacen una labor magnífica y están hasta arriba, creo que entre todos lo conseguiremos", ha subrayado.