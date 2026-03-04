'Ana Locking. Nostalgia / Utopía': La diseñadora inaugura una exposición que recorre dos décadas de creación con sus piezas más icónicas

El universo creativo de la diseñadora Ana Locking ahora puede ser visitado en Madrid en la Sala Canal de Isabel II con 'Ana Locking. Nostalgia / Utopía', un recorrido que descubre las más de dos décadas de creación a través de las piezas más icónicas de la querida jueza de Drag Race España.

La exposición es una gran retrospectiva dedicada a su trayectoria y comisariada por Alberto Gonper, y está concebida como un viaje a lo largo de las distintas plantas de la Sala Canal.

Ana Locking inaugura una exposición que recorre sus piezas más icónicas | Pablo Lorente

'Ana Locking. Nostalgia / Utopía' propone una reflexión sobre la moda, entendida como un territorio en constante movimiento entre ambos conceptos del título. Dos categorías que no se representan enfrentadas, sino como un viaje de ida y vuelta, en el que la memoria del pasado se proyecta como deseo de futuro y lo aún no vivido termina adquiriendo, con el tiempo, la textura del recuerdo.

"Una revisión integral de la trayectoria de Ana Locking"

La exposición se distancia de cualquier orden cronológico para ofrecer una aproximación más sensorial y conceptual al trabajo de la diseñadora. El recorrido se inicia en la planta baja, donde cinco dioramas plantean escenas independientes que rompen con los formatos habituales de la exhibición de moda, dando lugar a atmósferas de extrañeza vinculadas a temáticas diversas, desde la Hermandad Prerrafaelita o el mundo vegetal hasta el paisaje lunar o el sueño americano; todo ello combinando piezas de distintas colecciones. En este mismo espacio, una gran estructura cúbica actúa como sala de proyección y alberga una obra audiovisual creada expresamente para la muestra. La primera planta está dedicada a colecciones atravesadas por la nostalgia; la segunda, a propuestas de carácter más utópico y reivindicativo. Por último, la tercera, está concebida como un espacio abierto al proceso creativo, donde afloran las obsesiones, intereses y tensiones que acompañan la creación.

En palabras del comisario, Alberto Gonper, 'Ana Locking. Nostalgia / Utopía' "ha sido concebida como una revisión integral de la trayectoria de la diseñadora desde una perspectiva conceptual y no cronológica. La muestra propone una lectura de la moda como lenguaje narrativo y herramienta de reflexión contemporánea, articulada en torno a la tensión entre memoria y proyección de futuro. A través de prendas, dispositivos expositivos y materiales audiovisuales, la exposición pone en valor la dimensión cultural, social y política del trabajo de Ana Locking, situándolo en diálogo con las preocupaciones estéticas y simbólicas de nuestro tiempo".

Ana Locking inaugura una exposición que recorre sus piezas más icónicas | Pablo Lorente

Referente expositivo en el ámbito de la imagen y la cultura visual, la Sala Canal de Isabel II propone con 'Ana Locking. Nostalgia / Utopía' una lectura que interpela directamente al espectador y lanza una pregunta abierta sobre el tiempo y nuestra relación con él: quiénes somos, qué recordamos y qué futuro estamos dispuestos a imaginar.

La exposición se completa con un programa de actividades paralelas, recursos de accesibilidad y la edición de un catálogo, publicado por la Comunidad de Madrid y la editorial Superflua, que amplía el proyecto expositivo. Entre las propuestas se incluyen visitas dinamizadas para alumnado de ESO y Bachillerato y visitas guiadas para grupos y público individual. Todas las actividades son gratuitas y cuentan con medidas de accesibilidad, como plazas reservadas para personas con discapacidad, préstamo de apoyos técnicos, materiales adaptados y visitas en Lengua de Signos Española.