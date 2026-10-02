Ester Expósito deja demostrada la teoría del "menos es más" en cuestiones de moda

Ester Expósito tiene esa capacidad de hacer que un look aparentemente sencillo termine siendo absolutamente espectacular. La actriz volvió a demostrarlo anoche en París, donde asistió al evento de Alta Joyería organizado por Messika en el Grand Palais durante la Semana de la Moda. La cita sirvió para presentar Terres de Contrastes, la nueva colección de la firma francesa.

Ester Expósito | Gtres

Para la ocasión, Ester apostó por un vestido negro de Roberto Cavalli, una elección clásica en cuanto al color, pero muy alejada de la sencillez cuando se observa el diseño al completo. La pieza, larga y de silueta fluida, juega con diferentes volantes que recorren la falda y aportan movimiento a cada paso.

El escote en pico y los finos tirantes dejan los hombros al descubierto, mientras que las aberturas laterales añaden un punto más atrevido al conjunto. Sin embargo, es la espalda la que se convierte en la gran protagonista del vestido, completamente descubierta y dejando caer el tejido de manera ligera sobre la silueta.

Ester decidió dar todo el protagonismo al vestido y completó la elección con zapatos negros y joyas de Messika. Un collar de diamantes y unos pendientes aportaron el toque de luz al estilismo.

Ester Expósito | Gtres

También apostó por la sencillez en el beauty look, con el cabello recogido y un maquillaje luminoso. El resultado: un look elegante, sensual y sin necesidad de recurrir a excesos, demostrando una vez más que Ester sabe convertir incluso un clásico vestido negro en una apuesta que no pasa desapercibida.