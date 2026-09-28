Taylor Swift y Dakota Johnson firman los mejores looks de los MTV Video Music Awards: transparencias y lentejuelas

Taylor Swift y Dakota Johnson fueron dos de las grandes protagonistas de los MTV Video Music Awards. Una se hizo con el galardón Artist Director Honors y la otra se subió al escenario del Peacock Theater de Los Ángeles para entregárselo. Dakota, cabe recordar, es la coprotagonista del videoclip de Patient Zero, el tema de Swift presentado durante la propia gala.

Se trata de una nueva categoría creada por la organización para reconocer a "artistas musicales innovadores cuyo trabajo tras las cámaras ha ampliado las posibilidades del videoclip y ha impulsado el arte de la narración visual". Con este premio, Swift se consolida como la persona más galardonada en la historia de los VMAs.

Pero más allá de este hito musical, ambas dieron una auténtica lección de estilo con sus looks.

El diseño que eleva la figura de Taylor Swift

El estilismo de Taylor Swift fue de esos aciertos seguros pensados para esculpir la figura. La cantante apostó por un diseño de la colección otoño-invierno de la diseñadora australiana Tamara Ralph compuesto por un cuerpo negro de escote halter con transparencias laterales y una falda larga plateada y brillante. La pieza inferior, colocada a modo de pareo ladeado, creaba un efecto fruncido que estilizaba su silueta, aportando volumen a la cadera y estrechando visualmente la cintura.

Taylor Swift | Gtres

Completó el look con deslumbrantes joyas de Leviev, Etho Maria y Forever Diamonds. En cuanto al apartado beauty, lució su melena de corte medio -justo por encima de los hombros- con raya al lado para dar volumen al cabello liso, manteniendo su inconfundible flequillo tupido y despuntado rozando las pestañas.

El maquillaje, bastante atrevido, destacó por una piel de acabado mate, labial rosado y un delineado grueso en la mirada desde el lagrimal hasta el rabillo, combinado con la línea de agua marcada en blanco y una generosa capa de máscara de pestañas tanto arriba como abajo.

Taylor Swift | Gtres

La elegancia delicada de Dakota Johnson

Para la ocasión, Dakota Johnson eligió un vestido de estilo slip dress firmado por Calvin Klein en un delicado rosa pálido repleto de lentejuelas. De corte recto, tirantes finos y caída larga con una sutil abertura en el bajo, la prenda creaba un sugerente efecto naked dress. Una apuesta brillante y refinada que acompañó con piezas de alta joyería de la firma francesa Messika: una gargantilla de oro blanco cuajada de diamantes, un anillo con doble pavé y una pieza con diamante en talla pera.

Dakota Johnson | Getty Images

En el terreno beauty, la actriz lució su melena suelta peinada con ondas suaves para aportar movimiento, combinada con su característico flequillo recto y ligeramente despuntado por encima de las cejas. Su maquillaje apostó por la jugosidad de una piel muy bien preparada, centrando la atención en unas pestañas infinitas y un labial rosado rematado con gloss a juego.

Dakota Johnson | Getty Images

¿Qué look te gustó más?