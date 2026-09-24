El estilo British es la tendencia del otoño: las prendas que no pueden faltar en tu armario

El otoño trae consigo mucho más que un cambio de temperaturas. Con la llegada de la nueva temporada, el armario se transforma, recuperamos prendas que habían quedado olvidadas durante los meses de calor y damos la bienvenida a nuevas tendencias que marcarán nuestros looks.

Este año, una de las estéticas que gana fuerza tiene una clara inspiración británica y recupera el encanto del campo inglés. El llamado estilo British combina elegancia y comodidad a través de prendas clásicas, tejidos cálidos, estampados tradicionales y una paleta de colores inspirada en la naturaleza.

Una tendencia que apuesta por vestir bien sin necesidad de recurrir a piezas excesivamente llamativas y que convierte algunos de los básicos más atemporales del armario en los grandes protagonistas del otoño.

Mujer con un conjunto en tweed | Pexels

Los abrigos largos la pieza estrella

Una de las claves de esta estética está en los abrigos. Frente al clásico trench en tonos beige, esta temporada ganan protagonismo las versiones largas en colores más oscuros y otoñales, como el marrón chocolate, el verde oliva o incluso los tonos grisáceos.

Son prendas que aportan un aire elegante al conjunto y que funcionan tanto con pantalones como con faldas o vestidos. Además, su silueta larga ayuda a conseguir ese aspecto sofisticado y relajado tan característico del estilo británico.

Mujer con un abrigo largo | Pexels

Tartán y tweed, los tejidos que no pueden faltar

Si hay un estampado que inmediatamente nos transporta al Reino Unido es el tartán. Los tradicionales cuadros escoceses vuelven a aparecer en todo tipo de prendas y complementos, desde faldas y blazers hasta bufandas.

Junto a ellos, el tweed se convierte en otro de los tejidos imprescindibles. Su textura y apariencia ligeramente rústica encajan a la perfección con esta estética inspirada en el campo inglés y permiten crear looks con personalidad sin necesidad de añadir demasiados elementos.

Mujer con una camisa con estampado tartán | Pexels

Vestir a capas para combatir el frío

La superposición de prendas también juega un papel fundamental. La idea es combinar diferentes capas para conseguir looks prácticos y, al mismo tiempo, cuidados. Un jersey fino de punto puede llevarse debajo de un abrigo, mientras que un chaleco puede convertirse en una capa intermedia.

Los cuellos altos, las camisas y los jerséis de punto fino ayudan además a crear conjuntos más completos y permiten adaptar fácilmente el estilismo a los cambios de temperatura propios del otoño.

Mujer vestida con capas | Pexels

Botines para completar el look

En los pies, la comodidad no está reñida con el estilo. Los botines Chelsea de ante oscuro, especialmente aquellos con suela dentada, encajan perfectamente en esta tendencia. Su diseño clásico combina con prácticamente todas las prendas y resulta especialmente práctico para los días de lluvia.

Mujer con botines | Pexels

Colores inspirados en la naturaleza

Por último, los colores terminan de definir esta estética: marrones, verdes musgo, tonos teja, beige, gris y otros colores tierra forman una paleta cálida y fácil de combinar.

El resultado son looks sobrios, acogedores y muy otoñales que recuperan el encanto de la campiña británica y demuestran que los clásicos también pueden volver con un aire completamente renovado.