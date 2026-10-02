Los 4 vaqueros que serán tendencia este otoño y cómo llevarlos

El denim vuelve a convertirse en una de las prendas imprescindibles de la temporada. Aunque los diseños clásicos siguen teniendo un lugar privilegiado, este otoño llegan nuevas versiones que recuperan algunas tendencias del pasado y apuestan por la comodidad.

Hay prendas que nunca desaparecen del armario y los vaqueros son, sin duda, una de ellas. Cada temporada cambian los cortes, los colores o la forma de llevarlos, pero el denim continúa siendo uno de los grandes imprescindibles.

Este otoño e invierno 2026-2027, las tendencias de moda recuperan algunas siluetas conocidas y mantienen otras que ya habían empezado a ganar protagonismo durante los últimos meses.

Los diseños que marcarán la temporada se alejan de los shorts y las bermudas del verano para recuperar pantalones largos y versátiles. Entre ellos encontramos desde los clásicos de corte recto hasta modelos de tiro bajo, vaqueros balloon y pantalones cargo.

Mujer con vaqueros | Pexels

Los vaqueros rectos

Si hay un modelo que no pasa de moda, ese es el vaquero recto. Su principal ventaja es que resulta fácil de combinar y funciona tanto con prendas básicas como con propuestas algo más arregladas.

Esta temporada destacan especialmente los diseños en azul medio, un tono que se encuentra entre los tonos demasiado oscuros y los lavados más claros. Así pues, esta es una opción sencilla para el día a día que permite crear multitud de looks y que no depende de una tendencia pasajera.

Mujer con vaqueros rectos | Pexels

Vuelve el tiro bajo

La moda de los años 2000 continúa dejando su huella y para esta temporada lo hace a través de los vaqueros de tiro bajo. Después de varios años en los que los pantalones de cintura alta dominaron el armario, este diseño se mantiene como una gran clave de moda.

La tendencia se está viendo también sobre las pasarelas y apuesta por combinar estos vaqueros con camisetas ajustadas, crop tops o bailarinas, recuperando una de las estéticas más reconocibles de principios de siglo.

Mujer con vaqueros de tiro bajo | Pexels

Los balloon mantienen su sitio

Los vaqueros balloon, caracterizados por su silueta amplia y redondeada, continúan una temporada más entre las tendencias. Después de hacerse especialmente visibles durante los meses de verano en otros tejidos, ahora dan el salto al denim.

Son una alternativa para quienes buscan pantalones amplios y cómodos sin recurrir a los clásicos modelos rectos. Además, permiten jugar con diferentes capas durante el entretiempo y combinarlos con chaquetas, sudaderas o camisetas.

Mujer con vaqueros balloon | Pexels

Los bolsillos vuelven con los cargo

La estética utilitaria también llega al denim. Los pantalones cargo, reconocibles por sus bolsillos laterales y su silueta relajada, recuperan protagonismo este otoño. Pero, más allá de su estética, su principal atractivo está precisamente en la funcionalidad.

Los bolsillos permiten prescindir del bolso en determinados looks y su corte amplio mantiene la apuesta por la comodidad que domina buena parte de las tendencias actuales. Para el entretiempo pueden combinarse con calzado más ligero y, cuando bajen las temperaturas, con botas.

Mujer con vaqueros cargo | Pexels

Así, el otoño trae opciones muy diferentes para actualizar una de las prendas más utilizadas del armario. Desde quienes prefieren apostar por un vaquero recto y clásico hasta quienes quieran recuperar el tiro bajo o probar siluetas más amplias, el denim vuelve a demostrar que tiene muchas formas de reinventarse.