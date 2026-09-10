Ester Expósito, tajante al ser preguntada por el presunto plan de secuestro contra su pareja Kylian Mbappé

Hace unos días salió a la luz una noticia impactante y espeluznante: Kylian Mbappé figuraba en la lista de objetivos de una banda que presuntamente organiza secuestros, robos y agresiones a personas con mucho dinero y patrimonio.

Aunque no le llegó a ocurrir nada al futbolista del Real Madrid, seguro que su vida ha dado un vuelco en cuanto a la seguridad personal desde que se hizo pública la noticia. Además, su novia, Ester Expósito, se ha pronunciado sobre el tema en la premiere de su nueva película, Marfil.

Así pues, en este artículo te contamos qué ha comentado la actriz sobre este asunto, todos los detalles sobre el presunto plan de secuestro a Mbappé y quién hay detrás de ello, aparte de la actuación de las autoridades policiales conocidas hasta la fecha. ¡Vamos a ello!

Ester Expósito y Kylian Mbappé | Gtres

Ester Expósito se ha pronunciado

La relación del futbolista y la actriz salió a la luz hace unos meses, sacudiendo de pleno a los medios de comunicación y a la prensa rosa. Se han convertido en una de las parejas más seguidas del momento, algo que Ester Expósito no lleva demasiado bien: "No te voy a mentir, cansa, satura, siendo mujer siempre hay muchos más, es muy afilado, mucho más violento todo".

La protagonista de Marfil apunta que "ojalá que cierta parte de la sociedad, de ciertos medios de comunicación, las redes también, que fueran un poco diferentes o que estuviésemos más protegidos, sobre todo las personas tan expuestas, que estuviésemos más protegidos en redes, con los bulos, con la IA, con todo, con el odio".

Ester Expósito y Kylian Mbappé | Gtres

Por lo que hace a su vida personal, confiesa que está "contenta con la gente, con la gente a la que quiero cerca, siempre apoyándome". Respecto a la última noticia sobre su novio, es clara: "Eso ya es muy personal y no te voy a contestar".

Más sobre el presunto secuestro

Kylian Mbappé no era el primero ni único objetivo de la banda criminal. La investigación empezó el 25 de abril de este año en las afueras de París, concretamente en Neuilly-sur-Seine, cuando tres repartidores falsos se presentaron con una caja vacía al domicilio de un relojero. La víctima no abrió la puerta, y los criminales huyeron dejando el paquete en el suelo con todas las huellas dactilares en él.

Algunos días después, dos hombres armados asaltaron la relojería del mismo hombre que fue visitado por los repartidores falsos, y se llevaron un lote de relojes valorado en 15.000 euros. Ahí empezó la investigación de la Brigada de Represión de París.

Kylian Mbappé | Gtres

El presunto cerebro de toda la operación criminal se llama Clément, y tan solo tiene 18 años. Se encuentra encarcelado por otros procedimientos anteriores, pero incluso así, parece ser él quien habría dirigido las operaciones desde prisión, a través de la aplicación Snapchat.

Los funcionarios de la cárcel le confiscaron dos teléfonos móviles que poseía, en los cuáles los investigadores encontraron 26 direcciones relacionadas con futbolistas, cantantes, joyeros y empresarios.

Con esto, desde Novamás esperamos que Kylian Mbappé haya podido tomar alguna medida más de seguridad para él y sus seres queridos, además de mucho trabajo personal en cuanto a la confianza con desconocidos.