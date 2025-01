Dónde conseguir las gafas virales de Dulceida y María Pombo de Miu Miu pero en versión low cost

Las gafas se han convertido en un accesorio imprescindible para famosas e influencers. Y no, no hablamos de gafas de sol, sino de las de ver, tengas o no problemas de visión. Esta temporada otoño-invierno, el modelo Miu Regard de la firma de lujo Miu Miu está por todas partes. Hailey Bieber y Sabrina Carpenter ya las han lucido, y cada vez más celebrities españolas se suman a la tendencia, como Dulceida, que acaba de mostrarlas en su última publicación de Instagram.

O María Pombo en su viaje familias a Disneyland París:

Se trata de una sofisticada montura de acetato, de forma ovalada, en color carey y con el logo Miu Miu en las patillas. Un estilo vintage muy arriesgado, que ahora está en absoluta tendencia. No hay look que no se pueda elevar con este accesorio y, además, llevan filtro de protección ante de la luz azul de los dispositivos digitales.

Estas gafas tienen un precio de 370 euros y se pueden comprar tanto en ópticas como en la tienda de MiuMiu. No obstante, debido a su elevado precio, es normal que muchas amantes de la moda no puedan permitírselas. Así que en NovaMás hemos decidido ponerle solución.

Dónde conseguir las gafas Miu Regard versión low cost

Como se trata de una moda pasajera y de unas gafas que, a no ser que te las gradúes o las compres con filtro, no son nada funcionales, te proponemos comprarlas en versión low cost que, aunque sean de menor calidad, para hacer la foto con tu look de influencer, son más que suficientes.

Para empezar, puedes conseguirlas en la página web de Firmoo a mitad de precio. Antes las vendían a 21,95 euros y ahora están por menos de 10.

Una versión aún más barata es la de AliExpress, por menos de 5 euros puedes elegir entre varios colores y tipos de lente. O la de Shein, que cuesta 2,41 euros.

Y para terminar, estas gafas de sol de Mango que, aunque no son idénticas a las de Miu Miu, tienen una forma muy similar y además lentes con protección UV total con filtro categoría 3. Su precio es de 17,99 euros.

Ten cuidado con las gafas low cost

Como hemos dicho, las gafas muy baratas debemos usarlas solo para el momento foto, pero nunca llevarlas durante todo el día, ni exponernos al sol con ellas. Como nos contó la oftalmóloga Sonia Gálvez Carvajal a NovaMás, "más allá de un complemento estético, las gafas de sol son una herramienta para proteger la salud ocular".

¿Y cómo sabemos si realmente nos protegen? ¿Con el sello de la Unión Europea (UE)? No, porque "por mucho que tengan el sello CE (certificado de calidad de la UE), no es una garantía suficiente. Incluso ese sello se falsifica para las imitaciones", explicó en su día Gálvez Carvajal.

Según la experta, para saber si unas gafas son fiables, debemos fijarnos en su etiquetado. Además de mostrar el distintivo de la CE, deben "llevar la identificación de la ISO EN 1836:1997 y protegernos al 100% de la radiación ultravioleta (distintivo UV)".