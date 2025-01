María Pombo aclara a Dulceida por qué nunca va a los Premios Ídolo: "me hace sentir incómoda"

Tras años de especulaciones, María Pombo y Dulceida han contado toda la verdad sobre su relación. Estas dos influencers, que son de las más populares en nuestro país, han sido las protagonistas del nuevo episodio del pódcast La Sobremesa, de Susana Molina, conocida como Susana Bicho. Un capítulo en el que han tratado uno de los hechos que más habladurías ha generado: que la influencer madrileña no asista nunca a los Premios Ídolo, organizados por la catalana. Ahora ya sabemos toda la verdad.

Han discutido, pero como amigas

Para empezar, Aida Domènech confiesa que María y ella han hablado mucho sobre este tema, llegando incluso a discutir y enfadarse. Eso sí, "como dos amigas que discuten", puntualiza.

A pesar de estas conversaciones, María Pombo se ha mantenido firme en su decisión de no ir a los Premios Ídolo, igual que evita otros eventos similares, por un motivo que nada tiene que ver con sus compromisos profesionales, como muchos pensaban.

¿Por qué María Pombo no quiere ir a los Premios Ídolo?

"Lo siento como un terreno hostil, que me hace sentir incómoda. Entonces me genera ansiedad", confiesa María en La Sobremesa. "En mi cabeza, me duele menos no ir que cruzarme con gente a la que quiero decirles cosas, pero no me atrevo", añade en otro momento de la conversación.

La influencer explica que estas personas "le han hecho mucho daño", no tanto por lo que dijeron, sino por todo lo que vino después. "Es como que me genera una inseguridad en mí, que me siento una impostora estando ahí", reconoce la creadora de contenido.

Además, María recuerda que padece esclerosis múltiple, una enfermedad que puede agravarse con el estrés. "Cada vez quiero dar menos motivos a mi cuerpo para tener brotes. Desde hace unos años, soy muy selectiva con lo que me hace sentir bien y lo que no", comparte.

A pesar de su ausencia física en los Ídolo, María subraya su apoyo a Dulceida. "Me da muchísima rabia porque quiero mucho a Aida y la intento apoyar como puedo", asegura.

La respuesta de Dulceida

Ante las explicaciones de su amiga, Dulceida se muestra comprensiva y promete que, si algún día decide asistir, se encargará de que no se tenga que curzar a esas "20 personas" que la harían sentir incómoda.

Además, Aida recuerda por qué le hace tanta ilusión contar con María en futuras ediciones de los premios de organizada. "Estamos hablando de una de las reinas y tiene que estar. Este evento es por y para todos los creadores de contenido en España", afirma. No obstante, respeta la decisión de su amiga, dejando claro que lo más importante es su bienestar.