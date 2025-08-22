Llegas tarde para conseguir las bermudas de Mango que se ha comprado Amelia Bono en rebajas por menos de 20 euros

Amelia Bono se ha convertido, con sus estilismos ideales y perfectos para cualquier ocasión tanto en el día a día como en las ocasiones especiales, combinando prendas low cost con accesorios de auténtico lujo no asequibles para cualquier bolsillo, en una de las influencers más seguidas del momento. Y, es innegable, todo lo que se pone se convierte en una lección de moda y estilo que cada vez cuenta con más adeptas.

El look de Amelia Bono | Gtres

Y los looks que está luciendo durante sus vacaciones en Marbella no son una excepción. Días después de cautivar compartiendo en Instagram un conjunto de top cropped y falda larga en color blanco con detalles de calados, un outfit de inspiración ibicenca perfecto para el verano, ha vuelto a conquistarnos por completo escogiendo las bermudas más bonitas, originales y alegres de la temporada.

Un diseño vaquero con detalles de pequeñas margaritas de Mango que ha agotado en tiempo récord. Y no nos extraña, ya que se encontraban en la web de la marca rebajadas al 50 por ciento, a un precio de 19,99 euros, pero actualmente no están disponibles en ninguna talla.

Bermudas de Mango | Mango

Unas bermudas con las que lo mismo puedes ir a la playa que a cenar al chiringuito de moda, y que Amelia ha combinado con un básico: un top ceñido de escote redondo y tirante ancho en color blanco, cinturón estrecho de piel negro con hebilla en dorado, sandalias planas en el mismo tono, y un pequeño bolso de mano de crochet en uno de los colores del verano, el amarillo mostaza.