Las críticas hacia Rosalía por ser la nueva embajadora de Dior: La tachan de vulgar

Rosalía no solo ha revolucionado el mundo de la música, en el campo de la moda ha dado mucho que hablar. ¿Lo último? La cantante ha sido nombrada embajadora de la lujosa firma, Dior. Tras el anuncio, las reacciones no se hicieron esperar y, aunque muchos seguidores de Rosalía aplaudieron el nombramiento, otros han sido muy críticos con esta decisión y han expresado su malestar.

Rosalía y Dior

La cantante de 31 años ya apuntaba maneras con la firma. Y es que, el pasado 6 de mayo, nuestra artista más internacional acudió a la MET Gala con un espectacular look de Dior.

Rosalía en la Gala MET 2024 | Gtres

Un vestido negro de escote palabra de honor, con un pequeño vuelo en la cintura del que sale una larga cola. Llevaba la cintura ajustada con un cinturón y adornada con tres botones. La falda midi de tubo se alargaba hasta los tobillos. Acompaño el look con unos guantes hasta las axilas de cuero negro y un tocado tipo velo.

Aun así, nadie se imaginaba que, en cuestión de quince días, Rosalía sería nombrada como la nueva embajadora global de Dior, al lado de Quim Gutiérrez.

La firma confirmaba la noticia con una publicación de la catalana en su cuenta oficial de Instagram con unas fotografías realizadas por Collier Schorr y vestida de pies a cabeza por la firma francesa, como ha estado haciendo en sus últimas apariciones públicas. "Definiendo irrevocablemente la ultramodernidad y la audaz autoafirmación, nuestra nueva embajadora Dior @Rosalia.vt deja una huella duradera a su paso", escribió la maison en su Instagram.

Tras los múltiples desfiles en primera fila, los total looks de Dior, era cuestión de tiempo que desde la firma anunciasen esta colaboración con la artista española, convirtiéndola en la primera española en ser la cara de Dior.

Noticia con controversia

Pero, todo no ha sido perfecto. Y es que a las pocas horas de anunciarlo, los comentarios de celebración han quedado eclipsados por la lluvia de críticas que ha recibido Rosalía. Algunas personas opinan que la cantante no está "a la altura" de una marca de lujo como esta.

Lo han expresado así en los comentarios de Instagram. "Muy vulgar para Dior", "su imagen no tiene nada que ver con la imagen de la marca" o "me gusta su música, pero ella no es una embajadora de Dior".

No obstante, otros también han dejado claro su apoyo a la cantante frente a las críticas, diciendo que "mientras la gente más la odia, ella se vuelve más fuerte e importante" o que "Dior vuelve a ser guay de nuevo".

En X, Rosalía ha sido tendencia durante las últimas horas por esta decisión y miles de usuarios han opinado sobre el asunto.

Según el argumento de muchos seguidores de la artista, Dior condicionará sus próximos looks en las red carpets y acabará con su estilo, llevando diseños mucho más aburridos y nada acordes a su arrolladora personalidad. ¿Será la realidad o Rosalía seguirá siendo fiel a sí misma?