Cómo hacer que los jerséis no piquen: trucos que funcionan

El invierno ya está aquí y con él los jerséis de lana y fibras gruesas. Estas prendas son perfectas para abrigarnos, pero a veces también un auténtico problema, pues pican. Esa sensación incómoda hace que mucha ropa quede olvidada en el armario por más que nos guste.

Por suerte, hay varios trucos para que tus jerséis no piquen. Desde la elección de la fibra, hasta cuidados específicos en el lavado y pequeños gestos caseros, puedes conseguir que la mayoría de ropa de lana o mezcla áspera sea suave, cálido y agradable al tacto.

Jersey | Freepik

Escoge jerséis de lana que no piquen

La base para que un jersey no pique es la fibra. La lana merino, el cachemir y mezclas suaves son ideales para pieles sensibles. Evita lanas gruesas o sintéticas que suelen causar irritación. Antes de comprar, toca la prenda y comprueba que se siente cómoda al contacto con la piel.

Lava y cuida tus jerséis de lana

El lavado correcto marca la diferencia. Usa agua fría y detergente específico para lana o prendas delicadas, evita centrifugados agresivos y seca siempre en horizontal (o envolviendo el jersey en una toalla como en este TikTok).

Añadir suavizante o un chorrito de vinagre blanco ayuda a relajar las fibras y reduce la sensación de picor. Con estos cuidados, tus jerséis que antes picaban, ahora serán suaves y cómodos.

Una prenda interior adecuada

Si un jersey sigue picando, usar una camiseta fina de algodón debajo es una solución sencilla. Esta capa protege la piel y permite disfrutar de la prenda sin molestias, manteniendo al mismo tiempo el calor. En este artículo te explicamos cuál es el mejor algodón para el máximo confort.

Trucos caseros para suavizar lana

Hay soluciones caseras que funcionan muy bien. Meter un jersey en el congelador 12 horas relaja las fibras y disminuye el picor. Otro truco es usar un cepillo especial para lana o un estropajo suave para pelotillas, que alisa la prenda y mantiene su suavidad. A veces estos trucos pueden no servir de nada, pero su fama se debe a que en muchos casos han funcionado.

Mujer abriendo el congelador | Pexels

Guarda tus jerséis correctamente

El modo de guardar los jerséis también influye en que piquen menos. Dóblalos en lugar de colgarlos y añade bolsitas aromáticas u hojas de cedro para mantener la lana en óptimas condiciones.

Siguiendo estos trucos, tus jerséis dejarán de picar y volverán a ser cómodos y fáciles de llevar.