¿Sin inspiración para Carnaval? Disfraces icónicos de las famosas que querrás copiar

Cuando llega la temporada de Carnaval, el mundo se divide en dos: quienes improvisan un accesorio a última hora y quienes, como las estrellas de Hollywood, planean su transformación con meses de antelación. En las colinas de Beverly Hills y en los eventos más exclusivos de Nueva York, el disfraz no es solo una broma, es una auténtica declaración de intenciones y de estilo.

Desde guiños a la cultura pop de los noventa hasta apuestas familiares que nos roban el corazón, las celebs han demostrado que se puede ser creativa sin perder un ápice de sofisticación. Si este año te falta inspiración, buceamos en el archivo de las mejores fiestas de disfraces para rescatar ideas icónicas y muy divertidas. Aptas para todos los gustos.

Kendall Jenner de Austin Powers

Con un guiño directo a la estética sixties de Austin Powers, Kendall Jenner sorprendió a todos con su versión de Lady Austin Powers. Peluca rubia platino, guantes de encaje y ese aire exuberante que solo una Kardashian-Jenner sabe defender con tanta elegancia.

Kendall Jenner | Getty Images

Beyoncé de Spider-Man

¿Quién dijo que los superhéroes no pueden ser chic? Beyoncé demostró que hasta el traje de Spider-Man puede transformarse en una pieza de alta costura si se lleva con la actitud adecuada. Un disfraz clásico que ella elevó a la categoría de inolvidable.

Beyoncé | Gtres

Sandra Bullock de Toy Story

Si buscas una idea para ir a conjunto con los más pequeños, el look de Sandra Bullock es el ejemplo perfecto. La actriz se convirtió en Jessie, la vaquera de Toy Story, mientras su hijo la acompañaba como un adorable Buzz Lightyear. Un diez en originalidad y dulzura.

Sandra Bullock | Gtres

Rihanna de las Tortugas Ninja

Rihanna no hace nada a medias. Para un disfraz grupal, la cantante y sus amigas se transformaron en las Tortugas Ninja. Con antifaces de colores y la piel pintada de verde, consiguieron un resultado que ganaría en cualquier concurso de disfraces.

Rihanna | Getty Images

Taylor Swift de unicornio

Para las que huyen de los tacones y los vestidos ajustados, Taylor Swift tiene la solución: el disfraz de unicornio. Un diseño de una sola pieza, esponjoso y mágico, ideal para disfrutar de la fiesta sin preocuparse por el frío.

Taylor Swift | Getty Images

Paris Hilton de princesa guerrera

Paris Hilton dejó de lado el rosa por una noche para ponerse en la piel de Xena: la princesa guerrera. Con escudo y espada, demostró que el empoderamiento femenino, visto desde una perspectiva sexy, también es una gran temática para Carnaval.

Paris Hilton | Getty Images

Gigi Hadid de Sandy

Gigi Hadid revivió el final de Grease convirtiéndose en una Sandy impecable. Pantalones de cuero ultra ceñidos, labios rojos y el icónico peinado rizado; un disfraz que nunca pasa de moda y que favorece a todo el mundo.

Gigi Hadid | Getty Images

Heidi Klum de Jessica Rabbit

No hay lista de disfraces que valga sin ella. Heidi Klum hizo historia con su transformación como Jessica Rabbit. No solo fue el vestido rojo de lentejuelas, sino una prótesis facial y corporal que la convirtió literalmente en el dibujo animado. Simplemente insuperable, como cada vez que se disfraza.

Heidi Klum | Getty Images

Emily Ratajkowski de Marge Simpson

Emily Ratajkowski se atrevió con el color amarillo y la peluca azul infinita para dar vida a Marge Simpson. Eso sí, con un toque high fashion que solo ella podría aportar a la matriarca de Springfield.

Emily Ratajkowski | Getty Images

Claudia Schiffer de Power Ranger

La supermodelo de los noventa nos devolvió a la infancia convirtiéndose en la Power Ranger rosa. Un disfraz divertido y cómodo, ideal para los climas fríos, ya que permite llevar ropa térmica debajo.

Claudia Schiffer | Getty Images

Cindy Crawford y Rande Gerber de vaqueros

Si buscas inspiración en pareja, Cindy Crawford y su marido, Rande Gerber, son el referente. Su disfraz de vaqueros del lejano Oeste, con cuero, sombreros y flecos, es un acierto seguro que destila estilo por los cuatro costados.

Cindy Crawford y Rande Gerber | Getty Images

Anne Hathaway y Adam Shulman de Star Wars

La actriz Anne Hathaway y su marido, Adam Shulman, se trasladaron a una galaxia muy lejana con sus disfraces de La Guerra de las Galaxias. Una opción creativa y perfecta para los amantes de la ciencia ficción, ideal para ir en grupo.

Anne Hathaway y Adam Shulman | Getty Images

Rita Ora de Hiedra Venenosa

Rita Ora impactó como Poison Ivy (Hiedra Venenosa), con un look cargado de hojas verdes y una melena roja fuego. Es el disfraz ideal para quienes buscan una versión de villana de cómic más sofisticada.

Rita Ora | Getty Images

Carlota Casiraghi de India

Incluso la realeza se apunta al Carnaval. Carlota Casiraghi sorprendió con un cuidado disfraz de india, con plumas y detalles étnicos, demostrando que, incluso cuando se trata de disfrazarse, el estilo monegasco siempre está presente.

Carlota Casiraghi | Gtres

¿Con cuál te quedas?