¿Tienes polillas en casa? Trucos para eliminarlas y que no vuelvan

Si últimamente has notado que revolotean más polillas de lo habitual por tu casa, no estás solo. Desde finales de mayo, varios municipios en España se han visto afectados por la presencia masiva de estos insectos nocturnos. Se trata, en su mayoría, de polillas grandes que no suponen un riesgo para la salud, pero que sí están generando molestias y preocupación entre los vecinos.

El aumento de temperaturas ha favorecido su proliferación. Y aunque muchas de estas polillas suelen morir en pocas horas, su presencia en casas y terrazas ha hecho que más de una persona busque soluciones rápidas para evitar que se cuelen o se queden a vivir en sus armarios.

¿Qué atrae a las polillas a tu casa?

Existen distintos tipos de polillas, pero las más comunes que pueden encontrarse en el hogar son las de la ropa y las de los alimentos. Les atraen los espacios cálidos, oscuros y con poca ventilación. En el caso de las de ropa, su objetivo son las fibras naturales: lana, seda, lino o incluso algodón, especialmente si están almacenadas mucho tiempo o no se usan. Las de despensa, por su parte, pueden encontrarse en paquetes de harina, cereales, frutos secos o legumbres.

Además, como estamos en plena época de cría, las polillas aprovechan para poner sus huevos en rincones tranquilos: cajones, armarios, techos o esquinas. Por eso, aunque parezca que solo ha entrado una, es importante actuar cuanto antes para evitar que se conviertan en una plaga en casa.

Polilla en la comida | iStock

Trucos para eliminar polillas (y que no vuelvan)

1. Limpieza profunda: Vacía los armarios y cajones y pasa la aspiradora por todos los rincones, incluidas las esquinas del techo. Después, limpia con vinagre blanco diluido en agua para desinfectar.

2. Revisa la despensa: Tira cualquier alimento que esté abierto o sospeches que pueda estar infestado. Guarda todo lo seco (harina, pasta, arroz, frutos secos) en tarros herméticos.

3. Congelar o calentar la ropa: Si has visto alguna larva en una prenda, puedes meterla en el congelador durante 72 horas o lavarla a alta temperatura. Así te aseguras de eliminar huevos y larvas.

4. Bolsitas repelentes: El clásico truco de la abuela sigue funcionando. Coloca bolsitas de lavanda, clavo o cedro en los armarios. Las polillas odian su olor.

5. Trampas adhesivas: Puedes comprar trampas con feromonas que atraen a las polillas macho y evitan que se reproduzcan. Son muy eficaces si ya has detectado varias volando.

Cómo prevenir una infestación en casa

Una vez solucionado el problema, lo importante es prevenir. Ventila a diario, no guardes ropa sucia en los armarios, intenta mover y revisar periódicamente las prendas que no usas y mantén los alimentos bien cerrados. Si vives en zonas donde ya se ha notado este aumento de visitantes no deseados, es aún más importante que pongas barreras: mosquiteras, luces apagadas por la noche y revisión constante de rincones.

Las polillas no pican, pero cuando se instalan en casa, pueden dar más de un dolor de cabeza. Por suerte, con unos cuantos cambios y trucos sencillos, puedes mantenerlas muy lejos de tu hogar este verano.