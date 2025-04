Coachella 2025: los mejores looks de Sandra Pérez, Noemi Hopper, Andrea Garte y otras influencers españolas

Coachella no es solo música, también es moda, inspiración y mucho postureo (el cual nos encanta). Y, como cada abril, algunas influencers españolas se han dejado ver —y fotografiar— en el desierto de California con sus estilismos más pensados y arriesgados del año. Desde los clásicos flecos hasta los brillos, los looks boho y las transparencias, este primer fin de semana del festival nos ha dejado un montón de ideas para nuestros próximos conciertos y escapadas festivaleras. A continuación os compartimos los looks de Sandra Pérez, Noemi Hopper, Andrea Garte y otras creadoras de contenido que nos han enamorado.

El look Ibiza style de Sandra Pérez

De entre todos los looks que se puso Sandra Pérez (@aquisandrax), nos quedamos con su estilismo del segundo día de Coachella. Un look muy "Ibiza style" con el que brilló como nadie. La influencer apostó por una minifalda color beige con detalles de flores, estilo boho, combinada con un espectacular corsé de piedras brillantes en rosa y verde, que hacía conjunto con unas botas cowboy en verde metalizado.

La bandana de Noemi Hopper

Noemi Hopper (@noemihopperr) nos ha dejado claro con su contenido que ha disfrutado de Coachella como la que más. Y nosotras, claro, de sus outfits. Cada día del primer fin de semana ha brillado con sus looks de inspiración boho-vaquera. Pero, si tenemos que quedarnos con uno, elegimos el del segundo día, que cumplía con varias tendencias de esta primavera: el total denim y las bandanas.

La bailarina y actriz eligió un pantalón y un top bandeau vaqueros, que adornó con varios cinturones y una bandana en la cabeza que no solo la protegía del sol del desierto, también le aportaba mucha personalidad. Además, se colocó un flequillo postizo que le sienta fenomenal.

La capa de flecos de Ona Gonfaus

Ona Gonfaus (@_onagonfaus) también apostó por un look total denim en sus días en Coachella, pero la vestimenta con la que realmente destacó fue la del tercer día. La creadora de contenido lució una minifalda de piel vuelta, un top de bikini con detalles dorados y la guinda del pastel: una capa con detalles joya y flecos. Un outfit en tendencia que, además, encaja perfectamente en la temática cowboy que caracteriza al festival californiano.

El estilo adlib de Dan Casado

Cuando hablamos de looks solemos fijarnos en los de las chicas, pero en esta ocasión no podemos dejar de mencionar a Dan Casado (@dan___). El fotógrafo eligió para el último día un total look de encaje en color blanco crudo, muy estilo adlib, que combinó con una bandana roja colocada en la frente. Un 10 a este outfit tan elegante como festivo.

El look inspirado en el agua de Andrea Garte

"El agua en mitad del desierto". Así describió Andrea Garte (@andreagarte) su segundo look para el festival. Aunque estuvo impecable durante las tres jornadas de conciertos, este estilismo destacó por ser diferente y original; un toque de color y frescura con esta falda de tubo y minitop turquesas con lentejuelas azules. Parecía una sirena.