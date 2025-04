Las camisas vaqueras arrasan esta primavera: así se llevan en 2025

Los vaqueros son esa prenda atemporal que todas tenemos en el armario y que combinamos de mil y una formas diferentes. Pero este 2025, este tejido va mucho más allá de los pantalones: los bolsos, bailarinas, sombreros, chalecos y hasta las camisas denim son la última tendencia. ¿El objetivo? Lucir total look con este mismo tejido, como este que se hizo tan viral en Zara o este otro de Sézane que tanto gusta a María Pombo.

No obstante, las camisas vaqueras las venimos viendo desde hace unos meses no solo como parte de un conjunto denim, sino también empleadas como básicos neutros para combinar con otras modas, como, por ejemplo, los pantalones de leopardo, como propone en este post la marca de moda sevillana Buganco.

También durante el invierno vimos cómo muchas influencers las llevaban debajo de jerséis o incluso sobre jerséis de cuello vuelto. Una de las que más nos inspiró fue Alexandra Pereira, que en sus primeros días de vuelta a Madrid tras vivir en Dubai, compartió una foto con camisa denim y un jersey camel encima. Dejar que el cuello y los puños de la camisa sobresalgan ligeramente da más personalidad al outfit.

Cómo llevar la camisa vaquera esta primavera 2025

Ahora que llega el buen tiempo, esta prenda vuelve a lucirse como protagonista. La forma más vista (y más fácil de replicar) es con unos jeans a juego. Pero no te preocupes si el tono no es exactamente el mismo: combinar distintos lavados de denim está completamente permitido. De hecho, muchas firmas lo hacen así en sus catálogos: mezclando vaquero claro con vaquero oscuro o incluso con prendas en blanco o negro.

Ropa de Mango | Mango

Otra fórmula que arrasa es llevar la camisa vaquera abierta, como sobrecamisa, con un top básico debajo y unos pantalones de pinzas o una falda midi satinada. Este contraste entre lo casual del denim y lo elegante de otras texturas es clave esta temporada.

También se llevan con faldas vaqueras largas, en clave western, como vimos recientemente en las Semanas de la Moda. Unas botas altas, unas gafas de sol y ya tienes look de 10.

Y para cuando llegue el calor, los conjuntos coordinados de camisa y pantalón o short del mismo denim, serán los que más triunfen entre las entendidas en moda. La única hija de la princesa Ana del Reino Unido, Zara Tindall, ya ha apostado por esta combinación.

Zara Tindall | Gtres

Este total look que no necesita mucho más: unas sandalias planas y un bolso boho con flecos (otras de las tendencias que están en auge) serán el toque definitivo. Para más inspiración solo hacer falta entrar en Pinterest y perderte entre los cientos de looks que hay publicados. Alguno seguro que encaja con tu estilo.