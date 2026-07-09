Valentina Ferrer, impresionada con la marca de ropa Georgina Rodríguez: "Siento que nos hace el culo de ella"

Hace apenas una semana, Georgina Rodríguez presentaba su esperadísima marca de ropa deportiva y comfy, Mimoa, y a los pocos días ya vimos las primeras reacciones de las famosas al recibir sus diseños. Chiara Ferragni o Antonela Roccuzzo publicaron historias de Instagram agradeciendo a la prometida de Cristiano Ronaldo el detalle. Pero Valentina Ferrer, modelo, actriz y novia de J Balvin, ha ido un paso más allá y ha publicado un vídeo dando su opinión sin filtros sobre el conjunto que ha recibido. Spoiler: ha alucinado.

"Georgina me mandó para probar los outfits", comienza diciendo la argentina en una story en la que aparece casi sin peinar, en el cuarto de baño, asegurando que ella no es muy dada a crear este tipo de contenido, pero, como vemos, la ocasión lo merecía. S"iento que ella nos mandó a todas para que nos haga el culo de ella", asegura entre risas mostrando a cámara cómo le queda la parte trasera de este look en verde botella tan favorecedor.

"Tengo que pasar este tip a las chicas", asegura al verse tan bien con las mallas que ha recibido. "Gracias, Gio, por mandarme unas calzas que me hagan tu glúteo. Estoy impresionada", termina diciendo de lo más divertida. "Rompiste con Mimoa", añade en el texto junto a un emoji de una cara llorando de la risa y un fuego con corazón.

Valentina Ferrer vestida de Mimoa | Instagram

La relación entre Valentina Ferrer y Georgina

A pesar de vivir en lados opuestos del globo terráqueo, Valentina y Georgina se mueven en el mismo exclusivo circuito de la moda de lujo, ya sea modelando o viendo las pasarelas desde el front row. Por eso, era fácil que en algún momento llegaran a coincidir. Ocurrió en la Semana de la Moda de París en 2024, cuando desfilaron juntas para Vetements (el icónico desfile en el que Gio lució el vestido-camiseta de Cristiano Ronaldo).

"Ya nos habíamos hablado, pero nunca nos habíamos visto en persona y me quedé impresionada por su personalidad, es una tipaza, como decimos nosotros. Es una supermamá; hablamos de los hijos y de cómo ella viajó para poder estar más tiempo con sus hijos esos días… Me encantó", explicó Valentina sobre la empresaria criada en Jaca en una entrevista posterior en Vanity Fair.

J Balvin, Valentina y Georgina en el show de Vetements | Instagram

La filosofía de Mimoa

Esta reacción tan espontánea de Valentina Ferrer no es ninguna casualidad, sino el resultado directo del propósito con el que Georgina ha diseñado Mimoa. Lejos de buscar prendas deportivas que simplemente escondan el cuerpo, la filosofía de la marca pasa por transformar la relación de las mujeres con su propia anatomía, celebrando las curvas y realzando la silueta femenina.

Mimoa nace bajo la premisa de que la ropa cómoda y el estilo comfy no tienen por qué estar reñidos con sentirse atractiva, empoderada y segura de una misma. Con tejidos elásticos de alta calidad y un patronaje minuciosamente pensado para moldear zonas estratégicas (como bien ha demostrado Valentina en su divertido vídeo), el objetivo de Georgina es que cualquier mujer, tenga el cuerpo que tenga, se mire al espejo, se sienta cómoda y, sobre todo, se encante.