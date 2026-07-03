Mikel Oyarzabal y sus dedicatorias en el Mundial: su historia de amor con Ainhoa Larrauri

Mikel Oyarzabal se está consolidando como uno de los nombres propios de la selección española en este Mundial 2026. El capitán de la Real Sociedad, que lamentablemente se perdió la cita de Qatar en 2022 por una grave lesión, está demostrando ser una pieza clave para La Roja, acumulando ya cuatro goles en el torneo. Los dos últimos llegaron en el partido de anoche, donde España superó a Austria por un rotundo 3 a 0, sellando el pase a unos octavos de final de infarto donde nos espera la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Oyarzabal se encuentra, sin duda, en el mejor momento de su carrera profesional. Un éxito que está saboreando acompañado de sus mayores fans: su pareja, Ainhoa Larrauri -embarazada de su segundo hijo-, y su primogénito, Martín, quienes han cruzado el charco para apoyarle en su primera gran cita mundialista.

Mikel Oyarzabal, Ainhoa Larrauri y el pequeño Martín en la Eurocopa 2024 | Getty Images

Dos goles y dos dedicatorias cargadas de amor

Ainhoa ha sido el pilar fundamental en la vida del futbolista, manteniéndose a su lado tanto en las noches de gloria como en los baches provocados por las lesiones. Por eso, no es de extrañar que el primer tanto de la noche contra Austria llevara su nombre. Nada más estrenar el marcador, Oyarzabal protagonizó la imagen del partido al meterse el balón bajo la camiseta y besarlo, un precioso homenaje a su novia y al bebé que viene en camino.

Dedicatoria de Mikel Oyarzabal tras marcar el 1 a 0 en el España - Austria del Mundial 2026 | Gtres

¿Y el pequeño Martín? El delantero no podía irse a los vestuarios sin su regalo. En el minuto 89, Oyarzabal cerró el encuentro rematando un centro impecable de Cucurella y celebró el doblete formando con los dedos una M, la inicial de su hijo.

Dedicatoria de Mikel Oyarzabal tras marcar el 3 a 0 en el España - Austria del Mundial 2026 | Getty Images

Una historia de amor lejos de los focos

Para entender la complicidad de la pareja hay que viajar en el tiempo a través de las redes sociales. Buceando en el muro de Instagram del jugador, la primera publicación junto a Ainhoa se remonta a 2014. "Pequeños detalles que hacen grandes las cosas", escribía por entonces un jovencísimo Mikel de apenas 17 años.

Poco después, el futbolista -que militaba en la cantera txuri-urdin- gritaba su amor a los cuatro vientos por el cumpleaños de ella: "Porque contigo sobran las palabras. Zorionak mi vida, disfruta de los 18 que lo tienes más que merecido. ¡Gracias por todo!".

A pesar de estos inicios más abiertos en redes, la pareja ha optado por blindar su relación de la presión mediática. Su hermetismo es tal que el nacimiento de su primer hijo en diciembre de 2023 no lo anunciaron ellos, sino su entrenador en aquel momento, Imanol Alguacil. "Felicitar a Mikel y Ainhoa porque tenemos un nuevo realista en la familia. Han sido dos noches largas para Mikel y no está en condiciones de competir", desveló el técnico en rueda de prensa.

Con el billete a octavos en el bolsillo y la familia apoyándole desde las gradas, la historia de Mikel Oyarzabal en este Mundial ya es, pase lo que pase, inolvidable. ¡A por Portugal!