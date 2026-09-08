Penélope Cruz conquista Venecia junto a Javier Bardem con un maxibolso de Chanel y un vestido negro que nunca falla

Penélope Cruz ya ha llegado a Venecia y, antes incluso de pisar la alfombra roja, ha dejado claro que el estilo también está en los looks de viaje. La actriz aterriza en el Festival de Venecia para presentar hoy martes 8 de septiembre Búnker, la nueva película de Florian Zeller que protagoniza junto a Javier Bardem.

Su primera aparición ha estado protagonizada por un estilismo que reúne varias de sus grandes señas de identidad: elegancia, sencillez y un toque de inspiración clásica.

La intérprete española ha apostado por una combinación aparentemente sencilla, pero cuidadosamente escogida, en la que un vestido negro se convierte en la base perfecta para dar todo el protagonismo a uno de los accesorios más llamativos de la temporada. Un look cómodo y sofisticado con el que Penélope vuelve a demostrar por qué es una de las grandes embajadoras de Chanel.

Penélope Cruz y Javier Bardem | Gtres

Un maxibolso con mucho protagonismo

Aunque el vestido negro pueda parecer la pieza principal del estilismo, todas las miradas se dirigen inevitablemente al bolso. Penélope ha escogido un enorme diseño de ante en tono beige de Chanel, una pieza que Matthieu Blazy presentó en su primera colección para la maison, correspondiente a la temporada primavera-verano 2026.

El modelo, confeccionado en piel de cabra y decorado con el característico cierre de doble C, recupera el espíritu de los grandes bolsos vintage de la firma, pero con una interpretación más actual gracias a su acabado de ante. Su tamaño contrasta con la sencillez del resto del estilismo y convierte un conjunto básico en una propuesta mucho más especial.

Penélope Cruz y Javier Bardem | Gtres

Además, no es casualidad que Cruz haya recurrido a Chanel. La actriz mantiene una relación con la maison desde hace años y se ha convertido en una de sus embajadoras más reconocibles, incorporando habitualmente sus diseños a sus apariciones públicas.

El vestido negro: menos es más

Para acompañar el imponente bolso, Penélope ha elegido un vestido negro de Ferragamo que demuestra que no hace falta recurrir a un look excesivamente elaborado para conseguir un resultado elegante.

El diseño de punto presenta un escote en V, drapeado en la zona del abdomen y una falda asimétrica que aporta movimiento a la silueta. La actriz también ha adaptado ligeramente la prenda al recoger las mangas hasta convertirlas en francesas, un pequeño gesto que modifica por completo la apariencia del vestido y aporta ligereza al conjunto.

Penélope Cruz y Javier Bardem | Gtres

A sus pies, unos zapatos de tacón con el empeine descubierto completan el estilismo y ayudan a alargar visualmente la figura. El resultado recuerda a esa idea del little black dress que convirtió Coco Chanel en uno de los grandes clásicos de la moda: una prenda sencilla, versátil y capaz de funcionar en prácticamente cualquier ocasión.

Las gafas retro completan el look

El último detalle son las gafas de sol, un accesorio imprescindible en septiembre. Penélope ha elegido unas gafas cat eye con detalles dorados, un diseño que recupera la estética de los años 50 y añade un punto retro al conjunto.

Un complemento que, además, comparte inspiración con el elegido por Javier Bardem a su llegada a Venecia. El actor ha optado por unas gafas de aviador de montura negra, demostrando que la estética vintage también es uno de los puntos en común del estilo de la pareja.

Penélope Cruz | Gtres

Así pues, mientras Bardem se ha mantenido fiel a su habitual apuesta por la comodidad, con camisa azul, vaqueros y zapatillas, Penélope ha llevado esa misma sencillez a un terreno mucho más sofisticado. Un vestido negro, unas gafas retro y un maxibolso han sido suficientes para convertir su llegada al festival en toda una declaración de estilo.