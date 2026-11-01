Los cinco colores que serán tendencia en los looks de este otoño-invierno: cuáles son y cómo combinarlos

La temporada otoño-invierno en moda ya ha empezado y eso significa que toca hablar de cuáles serán las prendas y los colores que marcarán los diseños durante los siguientes meses. En este caso, nos centraremos solo en la nueva paleta cromática, una selección que juega con los contrastes, que invita a renovar el armario y a descubrir otras formas de combinar.

Para saber por donde irán los tiros, la firma catalana Simorra ha seleccionado los cinco colores que serán los protagonistas de una temporada en la que el color "se convierte en una de las principales coordenadas de la moda", afirman. Añaden que es una paleta que "se mueve entre tonos profundos y matices más delicados que actualizan las prendas de siempre y ofrecen nuevas posibilidades a la hora de vestir".

Rojo, azul, berenjena, verde oliva y rosa empolvado son cinco colores que dan manga ancha a experimentar con las mezclas cromáticas, atreverse con combinaciones menos previsibles y probar contrastes entre tonos cálidos y fríos, intensos y delicados. Si prefieres no arriesgar tanto, no te preocupes, porque los colores neutros son tu mejor opción.

¿Cuáles son los colores de la temporada otoño-invierno 2026?

Rojo

Mujer joven con un jersey de cuello alto rojo | Magnific

Está llamado a ser "uno de los grandes protagonistas de la temporada", según Simorra, ya que es intenso, vibrante y lleno de carácter. Una apuesta segura para aquellas personas que buscan una propuesta con personalidad y dar protagonismo al look. Desde la firma catalana animan a escoger este color también para el outfit diario y no reservarlo solo para ocasiones especiales.

Las expertas recomiendan "que sea el centro de atención" combinándolo con tonos neutros (beige, gris, negro…) para aportar un contraste elegante e incorporarlo junto con una blusa, un abrigo o unos pantalones. En el caso de buscar un look más atrevido, se puede combinar con colores como el rosa o el burdeos.

Azul

Mujer luciendo un conjunto total look azul | Magnific

Puede adaptarse a diferentes estilos y ocasiones, y por eso es uno de los básicos para tener en el armario. Desde Simorra aseguran que es una alternativa ideal al negro "sin perder su carácter sobrio" y, de entre toda la gama de azules, escogen el marino, el eléctrico y el tinta como los tres más destacados de la temporada.

A la hora de lucirlo, una buena opción es un total look. Asimismo, proponen combinar diferentes tonalidades de azul o bien llevar una sola prenda "para quienes prefieren introducirlo poco a poco".

Berenjena

Mujer con un abrigo color berenjena | Pexels

Si algún día quieres probar algo diferente al rojo, al violeta o al granate, este color es, sin duda, la mejor elección. Es elegante, tiene personalidad y aporta un toque diferente tanto a los conjuntos de día como a los de noche.

En Simorra le atribuyen un "punto de misterio" y sugieren combinarlo con tonos crema y beige "para suavizarlo", con gris "para una estética más urbana" o con tonos rojizos que permiten "construir un estilismo de inspiración tonal".

Verde oliva

Mujer joven con pantalones color verde oliva | Pexels

"El nuevo neutro". Así de contundentes son desde la marca de moda catalana al referirse a este color. Inspirado en la naturaleza, es fácil de integrar en el vestuario otoñal y "aporta una dimensión diferente a los estilismos más convencionales". Encaja perfectamente tanto con looks informales como con aquellos más sofisticados.

Queda muy bien en prendas como abrigos y chaquetas, aunque este año también se puede ver en piezas de punto y pantalones. Combina a la perfección con tonos arena, chocolate, gris o denim.

Rosa empolvado

Mujer joven con una americana color rosa empolvado | Magnific

Este tono demuestra que los colores claros tienen más oportunidades más allá de los looks primaverales. Da, según Simorra, "el contrapunto a la intensidad cromática", teniendo en cuenta que este es suave y ligeramente apagado en comparación con el resto que hemos visto hasta ahora.

Su puede combinar con gris, marrón chocolate, burdeos o verde oliva. Se recomienda en "clave monocromática, especialmente cuando aparece en diferentes texturas".