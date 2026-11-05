Ana Fernández anuncia que está embarazada de su primer hijo junto a Adrián Roma

Ana Fernández está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida. La actriz de Los Protegidos ha anunciado que va a convertirse en madre junto a su pareja, el cantante Adrián Roma, vocalista del grupo Marlon. Una noticia muy esperada que ambos han querido compartir con sus seguidores a través de una publicación conjunta en redes sociales en la que la música y la emoción han sido las grandes protagonistas.

Ana Fernández y Adrián Roma | Gtres

Lejos de recurrir a un anuncio convencional, la pareja ha elegido una canción muy especial para comunicar que esperan su primer hijo. En el vídeo, Ana y Adrián aparecen cantando juntos una letra cargada de significado, en la que se dirigen directamente al bebé que está en camino. "Quiero que sepas que te estamos esperando aquí fuera. No te conozco, pero sé que eres el aire que necesito para respirar", dice uno de los fragmentos de la canción. Un mensaje en el que también prometen estar a su lado cuando tenga miedo y acompañarle en todo lo que está por venir: "Quiero que sepas que voy a estar ahí cuando te asustes, para decirte que las nubes no son tan blancas ni los cielos tan azules. No te preocupes por nada, voy a estar ahí cuando te asustes".

Al final de la grabación, las imágenes de ambos cantando dan paso a la ecografía del pequeño, un momento en el que se funden en un abrazo que refleja la felicidad con la que afrontan esta nueva etapa. "Nuestra mejor canción es la que está por llegar", han escrito junto a la publicación.

La noticia llega después de más de diez años de relación. Ana y Adrián comenzaron su historia de amor a finales de 2015, después de que la intérprete atravesase uno de los episodios más difíciles de su vida por el fallecimiento de su anterior pareja, el cámara Santi Trancho, en un accidente de moto. Desde entonces, el cantante se ha convertido en su compañero de vida y ambos han construido una relación muy consolidada, manteniendo siempre cierta discreción sobre su intimidad.