La diadema zigzag, el accesorio de los 2000 que vuelve a ser tendencia y ya lleva Hailey Bieber

Las modas van y vienen, y algunas tendencias que parecían haber quedado en el pasado terminan regresando con más fuerza que nunca. Es el caso de las diademas de pelo con efecto zigzag, un complemento muy popular durante los años 90 y los 2000 que vuelve a hacerse un hueco entre las tendencias de esta temporada.

Así lo demuestran personajes públicos como Hailey Bieber, que ya han recuperado este accesorio y lo han incorporado a sus looks. Esta diadema de plástico, que probablemente todavía guardes en algún cajón de casa, promete convertirse en uno de los complementos protagonistas de este invierno.

Hace unos años, su uso estaba relacionado principalmente con la comodidad: permitía retirar el pelo de la cara al lavarse, maquillarse o practicar deporte. Ahora, sin embargo, ha dejado atrás esa función práctica para convertirse en un auténtico elemento de estilo. Tanto es así que firmas de moda como Miu Miu también han apostado por ella sobre las pasarelas.

En este artículo te contamos cómo son las diademas de efecto zigzag, cómo puedes incorporarlas a tus looks y qué opciones tienes para llevarlas. Además, repasamos algunos de los estilismos de influencers que ya se han sumado a esta tendencia para que puedas inspirarte. ¡Toma nota!

Cómo funciona

La diadema de efecto zigzag no tiene demasiado misterio: es una cinta de plástico ondulada cuya forma permite separar el pelo en pequeñas secciones y retirarlo del rostro. Su diseño es precisamente lo que le da ese acabado tan característico y un aire desenfadado a la melena.

Para llevarla, lo primero es peinar bien el cabello y deshacer posibles nudos, de manera que resulte más cómodo colocarla y mantenerla durante todo el día. A continuación, sitúa la diadema sobre la frente y deslízala hacia atrás, desde la raíz, hasta dejarla a unos tres dedos de distancia del nacimiento del pelo.

Hailey Bieber | Gtres

El resultado es un peinado sencillo, pero con mucha personalidad: el cabello queda recogido hacia atrás en pequeños mechones, mientras que el resto de la melena cae de forma natural por los lados del rostro.

Inspiración en redes

Si todavía tienes dudas sobre cómo combinar este complemento, que promete ser uno de los protagonistas de lo que queda de otoño y de todo el invierno, te traemos tres propuestas para inspirarte. Hemos seleccionado varios looks de influencers que ya han recuperado la diadema zigzag y que puedes adaptar fácilmente a tu propio estilo.

La primera en sumarse a esta tendencia es Hailey Bieber, que apuesta por un estilismo sencillo y desenfadado. La modelo combina la diadema con una camiseta crop de manga corta en tono amarillento y unos pantalones blancos. Para completar el conjunto, añade unos zapatos de tacón bajo tipo kitten heels, un bolso negro y unas gafas de sol.

Hailey Bieber | Instagram

Otra fuente de inspiración es la influencer Patricia Gómez, que nos muestra dos maneras diferentes de incorporar este accesorio al día a día. En su primera propuesta, lo combina con un cárdigan negro de punto y unos vaqueros en un tono marrón verdoso. En la segunda, apuesta por una camisa amplia de punto azul marino y unos tejanos en un lavado más claro.

Por último, Maria Martí comparte una opción con un aire mucho más otoñal. La creadora de contenido catalana apuesta por superponer una camiseta básica blanca y un jersey azul marino con estampado de rombos, completando el conjunto con unos vaqueros de color berenjena, un bolso a juego y unas zapatillas deportivas.

Como demuestran estos estilismos, la diadema zigzag es un complemento muy fácil de combinar y que puede dar un toque diferente incluso a los conjuntos más básicos. Una forma sencilla de recuperar una tendencia de los 90 y los 2000 y adaptarla a los looks de esta temporada.