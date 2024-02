Alfombra roja de los Grammy 2024: del cardado de Miley Cyrus a la vertiginosa abertura de la falda de Taylor Swift

Un año más, Los Ángeles se han llenado de glamour y arte para acoger la 66ª edición de los Premios Grammy. Una noche en la que música y moda se han vuelto a dar la mano en una alfombra roja que no ha defraudado. Y, mientras Taylor Swift, Billie Eilish o Miley Cyrus han sido algunas de las grandes protagonistas de la velada, otros rostros de la industria musical no se han quedado atrás con sus looks.

Heidi Klum

Una vez más, la modelo ha demostrado ser una de las mejor vestidas de la red carpet, con un renovado y adaptado vestido negro que nunca falla, con aberturas colocadas de forma estratégica y el brillo plateado como gran protagonista. Un diseño de Valdrin Sahiti.

Heidi Klum, de Valdrin Sahiti para los Premios Grammy 2024 | Gtres

Alessandra Ambrosio

Y si hay alguien que se adapta a las tendencias a la perfección, esa es la supermodelo brasileña, que ha lucido un vestido ajustado metalizado, obra de Avellano. Un estilismo de escote redondo, tirantes y con una gran cola que ha llamado especialmente la atención.

Alessandra Ambrosio, de la firma Avellano para los Grammy 2024 | Gtres

Taylor Swift

La cantante, además de coronarse como una de las grandes protagonistas de la noche, también se ha colado en la lista de las mejores vestidas con un diseño en color blanco firmado por Schiaparelli. Se trata de un modelo de inspiración nupcial con palabra de honor y abertura lateral que ha recordado indudablemente al viejo Hollywood. Pero los complementos han sido los encargados de darle el toque definitivo: guantes negros, colgantes y sandalias.

Taylor Swift, de blanco y negro con vestido de Schiaparelli en los Grammy | Gtres

Dua Lipa

Como tendencia de este 2024, el plateado también se ha colado en la alfombra roja. La cantante ha apostado por un diseño plateado y de lentejuelas, obra de Courrèges, de manga larga y escote en V que ha dejado ver un espectacular collar de Tiffany and Co.

Dua Lipa, de Courrèges y joyas de TiffanyandCo | Gtres

Billie Eilish

La ganadora de la canción del año con el tema What Was I Made For? ha lucido un diseño en homenaje a la película Barbie, rompiendo así con los tradicionales vestidos de la alfombra roja. Para ello, ha apostado por unos pantalones negros de la firma Chrome Hearts y una bomber de la película.

Billie Eilish, de Chrome Hearts en los Premios Grammy | Gtres

Miley Cyrus

La cantante ha triunfado, llevándose a casa dos Grammys por su canción Flowers, el premio a Mejor Grabación del Año y el a Mejor Interpretación en Solitario. Para la ocasión, ha lucido un diseño de malla dorado firmado por Maison Margiela. Y, para poner el broche de oro al estilismo, ha escogido unos zapatos de salón en color mostaza de Christian Louboutin.

Miley Cyrus, de Maison Margiela en los Premios Grammy 2024 | Gtres

Olivia Rodrigo

La cantautora, una de las más esperadas de la noche por su nominación a Mejor Álbum del Año, ha escogido un diseño en color blanco roto con brillantes repartidos por todo el cuerpo. Un diseño de la colección Ready to Wear de Versace de 1995.

Olivia Rodrigo, con un diseño de Versace en los Grammy | Gtres

Sofia Richie

La influencer ha hecho su debut en los galardones, con un vestido negro de Saint Laurent by Anthony Vaccarello en el que se aprecia su incipiente barriguita de embarazada. Además, lo ha combinado con accesorios de tachuelas y un maquillaje siguiendo la tendencia Clean Look.

Sofia Richie presume de embarazo con vestido de Saint Laurent en los Grammy | Gtres

Paris Hilton

Para la ocasión, la socialite se ha alejado de los colores tradicionales de la alfombra roja y apostó por el aguamarina; un diseño repleto de aplicaciones, con aberturas laterales, que no le puede sentar mejor, obra de Reem Acra.

Paris Hilton en los Premios Grammy 2024 | Gtres

Madison Beer, de Marmar Halim

Madison Beer en los Premios Grammy 2024 | Gtres

Chrissy Teigen, de Sophie Couture

Chrissy Teigen en los Premios Grammy 2024 | Gtres

Kylie Minogue, de Dolce and Gabbana

Kylie Minogue en los Premios Grammy 2024 | Gtres

Paris Jackson, de Celine

Paris Jackson, con vestido negro cut out de Celine en los Grammy | Gtres

Una noche en la que Taylor Swift ha hecho historia al convertirse en la primera artista en alcanzar el récord de cuatro galardones acumulados en la categoría de Álbum del Año gracias a su trabajo Midnights. En clave hispana, Karol G y Peso Pluma han conseguido ganar el primer Grammy anglosajón de sus carreras, en los apartados de Mejor Álbum de Música Urbana y de Mejor Álbum de Música Mexicana respectivamente.