Ni joyas ni accesorios: el mejor complemento de Sabrina Carpenter en los Grammy fue su maquillaje y manicura

Sabrina Carpenter fue una de las grandes protagonistas de los Premios Grammy 2026, no solo por su divertida actuación cantando Manchild, sino también en la alfombra roja. La cantante brilló con un estilismo en el que todo encajaba a la perfección.

La artista, que llegaba a la gala con seis nominaciones, fue una de las mejor vestidas gracias a un diseño de inspiración nupcial de Valentino, adornado con perlas, cuentas y lentejuelas. Un delicado vestido al que no le hacían falta ni joyas ni accesorios ostentosos, y que Sabrina supo complementar con un maquillaje y una manicura ideales.

Sabrina Carpenter en los Grammy 2026 | Gtres

Todo al efecto perlado

Sabrina Carpenter y su maquilladora, la neoyorquina Carolina Gonzalez, eligieron para la alfombra roja de los Grammy un maquillaje muy equilibrado. Apostaron por una base muy natural, labios color frambuesa, mejillas con colorete rosado y unas sutiles pecas sobre la nariz. Pero lo más destacado fueron los ojos, donde optó por máscara de pestañas y un toque de iluminador perlado en el lagrimal que combinaba con los detalles del vestido.

Sabrina Carpenter en los Grammy 2026 | Gtres

Sus uñas también siguieron la misma tónica que el resto del look, con una manicura francesa con la punta en un tono perlado y acabada con unos polvos de efecto glaseado. Un diseño de la reconocida manicurista Zola Ganzorig.

Sabrina Carpenter en los Grammy 2026 | Getty Images

Un estilismo de diez ideado por Jared Ellner, el estilista de confianza en el que Sabrina ha confiado en más de una ocasión especial, como la pasada Nochevieja o su gira Short n Sweet.

Un peinado con mucho volumen

Para el cabello, la cantante de Espresso confió en Evanie Frausto y la marca Redken. Lució un recogido bajo con mucho volumen y varios mechones sueltos que enmarcaban su rostro, al igual que lo hace su característico flequillo abierto.

Sabrina Carpenter en los Grammy 2026 | Gtres

Un peinado que más tarde, para su show, se transformó en una melena suelta con ondas al estilo Old Hollywood.

Accesorios

Aunque lo más destacado fueran el maquillaje y las uñas, los accesorios que eligió Sabrina tampoco dejaron nada que desear. Complementó su look con unos pendientes de diamantes y unos anillos a juego con sus iniciales.

Su actuación

Este ha sido el segundo año consecutivo en el que Carpenter actúa en los Grammy. Esta vez lo hizo con una puesta en escena muy divertida que simulaba un aeropuerto, con un avión al fondo y una cinta transportadora de maletas que le dio mucho juego para bailar. En su equipo de bailarines vimos a varios hombres vestidos de distintas profesiones.

Para esta performance lució un look inspirado en los pilotos de aviación, pero íntegramente en blanco y protagonizado por una de sus prendas fetiche: el corsé.

Sabrina Carpenter actuando en los Grammy 2026 | Getty Images

Este estilismo recordaba a uno de los más icónicos de una sus artistas favoritas, Christina Aguilera; en concreto, al que luce en la escena en la que canta Tough Lover en la película Burlesque.

Una demostración más de que Sabrina Carpenter es una de las cantantes con más proyección de la actualidad, tanto por su talento como por su buen gusto a la hora de confeccionar una imagen única.