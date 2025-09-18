Martiño Rivas sorprende como modelo en el desfile de Palomo Spain y no se le da nada mal

La Mercedez Benz Fashion Week de Madrid ha arrancado más fuerte que nunca con un montón de desfiles e invitados VIP. Caras conocidas como por ejemplo la de Nuria González se dejaban ver en los front row de algunos diseñadores, pero otros como Martiño Rivas sorprendía con su nueva faceta.

El actor coruñés, protagonista de la serie de Atresplayer, Nacho, reaparecía en el desfile del diseñador Palomo, celebrado en el Hotel Palace, pero no como asistente sino como modelo. Martiño desfilaba entre el resto de maniquís como uno más para sorpresa del público allí presente.

Martiño Rivas desfilando | Gtres

Para su debut como modelo de pasarela, el actor vistió un diseño de Palomo de la colección Primavera-Verano 2026 titulada Eighteen compuesto por una chaqueta que mezcla el estilo de las bomber y las biker moteras desabrochada dejando ver su cuerpo sin nada debajo combinada con un short en la misma línea. Para rematar, calcetines rojos y unas sandalias cangrejeras de piel marrón.

Martiño Rivas para Palomo Spain | Gtres

Martiño se convertía en el protagonista indiscutible de este desfile el cual tiene un gran singificado para Palomo pues le ha dado una nueva imagen a su marca quitando el Spain de su nombre.

Palomo Spain ahora solo será Palomo

Alejandro Gómez Palomo, más conocido como Palomo Spain, ha cumplido la mayoría de edad en la moda después de 18 colecciones presentadas en 10 años.

Palomo Spain en su desfile | Gtres

A raíz de esto, el diseñador ha querido darle una nueva imagen a su firma que ahora solo llevará el nombre de Palomo, quitando el Spain. Este cambio significa una evolución en su trabajo enfocándose únicamente en la moda masculina de lujo, aunque también tiene pensado lanzar Cocoon, su primera colección femenina.