Kate Middleton y Melania Trump confirman que la chaqueta de ante es la prenda estrella del otoño

Las cazadoras de ante empezaron a asomar tímidamente el año pasado, pero este otoño-invierno han llegado para arrasar. Aunque aún no han bajado demasiado las temperaturas, las tiendas ya están repletas de estas prendas y Pinterest no deja de llenarse de looks con ellas. Y claro, si dos de las mujeres más influyentes del planeta en cuestiones de estilo ya han caído rendidas, la tendencia no tiene marcha atrás: hablamos de Kate Middleton y Melania Trump.

Los Trump están de visita oficial en el Reino Unido y, tras la cena de gala en la que Kate brilló con un vestido de encaje floral y la tiara de Lady Di, la princesa de Gales y la primera dama estadounidense se dejaron ver este jueves en los jardines de Frogmore. Allí compartieron actividades con un grupo de pequeños scouts de entre 4 y 5 años, ocasión perfecta para apostar por looks relajados pero muy a la moda.

Kate Middleton y Melania Trump | Gtres

El look de Kate Middleton

Kate escogió una chaqueta de ante verde oscuro, cropped y de estilo militar firmada por la británica ME+EM. Su precio original es de 850 euros, pero ahora puede encontrarse rebajada a 425. La combinó con un pañuelo de seda siguiendo la tendencia lavallière, camiseta granate, falda midi con efecto pantalón de pinzas, cinturón y unas botas slouchy de ante marrón, otro de los must de la temporada. Un conjunto que confirma que Kate está al día en tendencias y sabe cómo llevarlas a su terreno con elegancia.

Kate Middleton | Gtres

El look de Melania Trump

Melania, por su parte, apostó por un diseño de Ralph Lauren en ante marrón claro (modelo Gabbie), con cinturón y cuatro bolsillos frontales. Lo acompañó con pantalones tobilleros color piedra y unas bailarinas de piel en marrón con hebilla dorada, logrando un aire más de entretiempo, sencillo pero refinado.

Ambas llevaron el cabello suelto y perfectamente peinado, mostrando sonrisas cómplices mientras compartían tiempo con los niños. Dos mujeres muy diferentes que, sin embargo, coinciden en clase, estilo y saber estar.

Melania Trump | Gtres

Mary de Dinamarca también se apunta

La fiebre por las chaquetas de ante no es exclusiva del Reino Unido. En Copenhague, la princesa Mary de Dinamarca acudió a la Cumbre Nórdica de Enfermedades Raras con un diseño de Prada en este mismo tejido. Su cazadora, sin solapas y con cinturón de cuero a juego con los ribetes, la combinó con un vestido floral que aportaba un aire romántico y muy de entretiempo.

Está claro: el ante se ha convertido en el tejido de la temporada, capaz de adaptarse a estilos tan distintos como los de Kate, Melania o Mary, y confirmando que es la inversión clave para el armario de este otoño.