La reina Letizia impresiona con un ajustado vestido negro en su primer acto en Egipto

Los reyes Felipe VI y Letizia ya se encuentran en Egipto con motivo de su primera visita oficial al país de Oriente Próximo. Allí estarán hasta el próximo viernes 19, durante estos días visitarán diferentes lugares como El Cairo, Luxor, o el Valle de los Reyes.

Un viaje oficial con el objetivo de fortalecer las relaciones entre ambos países, en el que Letizia ha empezado fuerte. Pocas horas después de su llegada, los Reyes protagonizaban su primer acto oficial, un encuentro con la colectividad española residente en la zona en el hotel St. Regis, a orillas del Río Nilo.

Un acto donde la Reina ha dejado a todos impactados con su elegancia luciendo un espectacular vestido negro ajustado midi con escote bardot. Sencillo, pero muy elegante y favorecedor, con el que además ha presumido de su espectacular figura, demostrando así lo mucho que se cuida.

El look de la reina Letizia | Gtres

Para completar este favorecedor look, la Reina apostó por un bolso de mano de piel arrugada al tono de Weekend Max Mara, salones destalonados de tacón kitten de Magrit en color negro y joyas muy sencillas.