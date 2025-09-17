El vestido satinado de Carmen Thyssen, la hija de Tita Cervera: juvenil, elegante y en el color de la temporada

Carmen Thyssen, hija de la baronesa Tita Cervera, acaparó todas las miradas este martes en la gala de premios organizada por ¡HOLA! en el Hipódromo de La Zarzuela de Madrid. Y no solo por su presencia, también por el look con el que se presentó.

La joven de 19 años apostó por uno de los diseños más en tendencia: un vestido amarillo satinado, largo hasta los pies, con escote asimétrico y abertura lateral de vértigo. Lo acompañó con un fular metalizado a juego que aportaba un extra de movimiento y brillo, convirtiéndolo en un look perfecto para la ocasión.

Un estilismo que encajaba a la perfección con su melena rubia, que llevó suelta con ondas suaves, y con unas sandalias de tacón que estilizan aún más su figura. En joyas, optó por la discreción con pulseras doradas, mientras que en maquillaje se decantó por sombras doradas brillantes en los ojos y labios en un tono rosado natural.

Carmen Thyssen | Gtres

Siguiendo los pasos de su madre

De las mellizas de Tita Cervera, Carmen es la que más se ha vinculado al mundo del arte. La propia baronesa confesó a ¡HOLA! que espera que sea ella quien herede y gestione el importante legado artístico de la familia.

Un papel que ya empieza a ejercer: a finales de agosto, fue la protagonista en la inauguración de una exposición en el espacio Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, donde su madre le cedió todo el protagonismo.

Tita Cervera con su hija, Carmen Thyssen | Europa Press

El reconocimiento de la revista

Su implicación con el arte le ha valido el Premio GEN ¡H! Nueva Generación en el ámbito artístico. "Soy una persona muy energética, me gusta estar activa, ponerme retos y cumplirlos", explicó a ¡HOLA! aceptando el reconocimiento.

Carmen forma parte de la lista de 50 jóvenes más destacados de su generación elaborada por la revista, junto a nombres tan conocidos como Victoria Federica, Alice Campello o el actor Jaime Lorente.

Un futuro prometedor

A sus 19 años, Carmen Thyssen compagina su vida social y familiar con su formación académica. Acaba de terminar el primer curso de Económicas y Business en una universidad privada de Barcelona, unos estudios que le servirán de base para gestionar, en el futuro, el valioso patrimonio cultural familiar.