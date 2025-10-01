6 blazers diferentes para este otoño: deja a un lado la clásica de siempre

A pesar de que este otoño la prenda de abrigo por excelencia sean la gabardina corta y las cazadoras de ante, las blazers siguen siendo imprescindibles. Este año, para estar a la última, debemos apostar por diseños rompedores que actualicen la americana clásica de siempre. Las siluetas tipo reloj de arena, hombreras exageradas, estampados originales o puños con detalles como plumas marcan la moda en blazers. Si quieres hacerte con una este otoño, te mostramos seis diseños de nuestras tiendas de moda accesible favoritas.

1. Encaje azul (Zara)

Si buscas una blazer elegante y femenina, esta propuesta de Zara en azul y de encaje es perfecta. Sus hombreras suavizan la silueta y el cierre con un solo botón le da un aire sofisticado sin ser recargada. Ideal para combinar con pantalones de vestir o incluso unos vaqueros para un look más relajado.

Blazer de encaje | Zara

4. Con cinturón (HyM)

Las siluetas tipo reloj de arena son tendencia, y esta blazer con cinturón de HyM lo demuestra. Su diseño entallado y las costuras estratégicas realzan la figura, mientras que el cinturón permite marcar la cintura a tu gusto. Perfecta para quienes buscan un look sofisticado sin renunciar a la comodidad.

Blazer con cinturón | HyM

2. Plumas en los puños (Zara)

Esta blazer entallada de Zara es perfecta para quien quiere un toque especial en su armario. Las plumas en los puños añaden movimiento y estilo, mientras que las hombreras y el corte ceñido en la cintura crean una silueta elegante. Un diseño ideal para looks de oficina con un punto original o para citas y eventos de tarde.

Blazer con plumas | Zara

5. Hombreras y fular (Asos)

Esta blazer de Asoscombina hombreras marcadas con un corte que se entalla en la cintura y se abre ligeramente en la cadera, creando una silueta estilizada. El detalle del fular a juego aporta un toque de originalidad que hace que esta americana destaque sobre cualquier outfit clásico. Ideal para looks de oficina o para salir por la tarde con estilo.

3. Estampado animal tipo cebra (Zara)

Para las que buscan un look atrevido, esta blazer de Zara con estampado animal tipo cebra es la opción perfecta. Con un corte cruzado y bolsillos estratégicamente colocados, aporta fuerza y personalidad al outfit sin perder elegancia. Combínala con negro o tonos neutros para un contraste impactante.

Blazer estampado animal | Zara

6. Denim (Lefties)

Una blazer denim es un básico renovado que no puede faltar este otoño y esta de Lefties lo tiene todo. Combínala con pantalones a juego para un total look denim o con tonos tierra para un efecto más cálido. Su versatilidad la convierte en una opción cómoda, moderna y muy fácil de llevar tanto de día como de noche.